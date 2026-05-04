Prinzessin Eugenie wieder schwanger: Baby Nummer drei ist unterwegs

Der Palast hat ein Statement veröffentlicht.

Prinzessin Eugenie hat bekannt gegeben, dass Prinzessin Eugenie ihr drittes Kind erwartet.

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Die jüngste Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson, die bereits zwei Kinder mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank hat, teilte die frohe Botschaft in einer Erklärung mit.

Weitere Kinder

Eugenie und Jack haben zwei Söhne: August Philip Hawke Brooksbank, der am 9. Februar 2021 geboren wurde, und seinen jüngeren Bruder Ernest George Ronnie Brooksbank, der am 30. Mai 3 Jahre alt wurde.