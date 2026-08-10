Balmoral bis Mallorca: So verbringen die Royals ihren Urlaub

Ob König Charles (77), Prinz William (44) oder Königin Silvia (82) – in den Sommermonaten verabschieden sich die Monarchen traditionell auf ihre privaten Anwesen. Während die einen mediterrane Inseln und Luxus-Yachten bevorzugen, verbringen andere die heiße Jahreszeit deutlich bescheidener in der Heimat.

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Die Sommermonate stehen bei den europäischen Royals ganz im Zeichen der Erholung, bevor im Spätsommer die Pflichten auf dem royalen Parkett wieder ruhen. Die Wahl der Urlaubsziele könnte dabei kaum unterschiedlicher ausfallen.

Britische Tradition & Naturverbundenheit

Großbritannien: Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) nutzen die Ferien ihrer Kinder bevorzugt auf ihrem Landsitz Anmer Hall im englischen Norfolk. Selten geht es für Fernreisen auf die Karibikinsel Mustique. König Charles (77) und Königin Camilla (78) zieht es hingegen auf den schottischen Familiensitz Schloss Balmoral in den Highlands.

Schweden: Kronprinzessin Victoria (49) genießt den Sommer mit ihrer Familie auf Schloss Solliden auf der Insel Öland. Für Tochter Prinzessin Estelle (14) gab es diesmal eine Besonderheit: Die Teenagerin absolvierte ganz allein eine Sprachreise in die USA.

Dänemark: Königin Mary verbringt die freie Zeit meist auf Schloss Gråsten, während Altkönigin Margrethe (86) die Tage mit ihren Schwestern genießt.

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Besondere Situation in Norwegen

Für Kronprinzessin Mette-Marit (52) gestalten sich die Sommermonate verhaltener. Nach ihrer Lungentransplantation konzentriert sie sich auf ihre Rehabilitation und verzichtet komplett auf Fernreisen. Sie verbringt einen ruhigen "Stadtsommer" in und um Oslo sowie auf der Insel Dvergsøya. Zudem steht ein großer Meilenstein bevor: Am 25. August feiert sie mit Kronprinz Haakon (53) Silberhochzeit.

Die Norwegische Königsfamilie © APA/AFP/NTB/CORNELIUS POPPE

Im Süden geht es sommerlicher zu

Spanien: König Felipe (58) und Königin Letizia (53) verweilen im Marivent-Palast auf Mallorca. Neben Entspannung steht für Felipe die Teilnahme an der Segelregatta Copa del Rey auf dem Programm.

Niederlande: Königin Máxima (55) und König Willem-Alexander (59) trotzen der griechischen Hitze. Sie entspannen in ihrer 4.000 Quadratmeter großen Villa mit privatem Hafen im griechischen Kranidi oder erkunden auf einer Yacht die griechische Inselwelt.