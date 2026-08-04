Britisches Königshaus jubelt über Nachwuchs

Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank freuen sich über Familienzuwachs. Die Geburt ihrer kleinen Tochter sorgt im britischen Königshaus für große Begeisterung.

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Das Mädchen kam am Montag um 18:20 Uhr in einem Krankenhaus in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gesund auf die Welt. Bei der Geburt wog das Baby rund 2.977 Gramm (6 Pounds 9 Ounces). Sowohl für die Eltern als auch für das Umfeld ist das freudige Ereignis in Portugal ein ganz besonderer Moment.

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Geburt in Krankenhaus in Lissabon

Die Eltern zeigten sich über die glückliche und sichere Ankunft ihrer Tochter überglücklich. Die Geburt im Spital verlief reibungslos, und das kleine Mädchen ist wohlauf.

Begeisterung im britischen Königshaus

Ihre Majestäten, der König und die Königin, sowie die weiteren Mitglieder der royalen Familie wurden umgehend über die frohe Botschaft informiert. Die Freude über den neuen Familienzuwachs im Königshaus ist riesig.