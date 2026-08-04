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DAS ist das beste Land für Auswanderer

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Der "Rumavi Global Relocation Index" analysiert jährlich 192 Länder. Im aktuellen Ranking 2026 gibt es einen neuen Spitzenreiter für Menschen, die einen Umzug ins Ausland planen.
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Wer einen Umzug ins Ausland plant, sucht nach hoher Lebensqualität. Der "Rumavi Global Relocation Index" bewertet dafür jährlich 192 Länder anhand von 24 Kriterien wie Gesundheitsversorgung, Sicherheit, Erschwinglichkeit, Steuern oder Geschäftsmöglichkeiten.

Estland holt den Testsieg

Im Jahr 2025 lag Portugal noch an der Spitze. Für 2026 sichert sich jedoch Estland den ersten Platz als bestes Land für einen Umzug. Damit verweist der nordische Staat Singapur und Malaysia auf die Plätze zwei und drei. Auf den letzten drei Plätzen des Rankings landen Südsudan, Jemen und Afghanistan.

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Starke Leistung bei Digitalisierung

Laut Rumavi punktet Estland mit einer außergewöhnlichen Bankinfrastruktur, Geschäftsmöglichkeiten und Eigentumsrechten für Nichtstaatsangehörige. Gute Gesundheitsversorgung, niedrige Kriminalitätsraten, ein unkomplizierter Weg zur Niederlassung sowie der erste Platz bei der Familienfreundlichkeit zeichnen den Staat aus. Zudem gilt Estland als fortschrittliche digitale Gesellschaft: Mit dem E-Residency-Programm lässt sich ein EU-Unternehmen komplett online führen, auch ohne vor Ort gewesen zu sein. Das Digital Nomad Visa war zudem eines der ersten seiner Art in Europa.

Klima und Kosten als Nachteile

Abstriche gibt es beim Klima und der Erschwinglichkeit. Es herrscht feuchtes Kontinentalklima mit kalten, dunklen Wintern zwischen durchschnittlich minus 3 und minus 5 Grad sowie milden Sommern. Die Tageslichtdauer schwankt stark zwischen sehr kurzen Tagen im Dezember und längeren Tagen im Juni. Die Lebenshaltungskosten sind zudem nicht so erschwinglich wie in anderen Staaten.

Die Top-10 Länder:

  1. Estland
  2. Singapur
  3. Malaysia
  4. Portugal.
  5. Taiwan
  6. Litauen
  7. Hongkong
  8. St. Kitts und Nevis
  9. Tschechien
  10. Malta.

Neben dem Gesamtranking bewertet der Index Kategorien wie Rentner, Unternehmer oder Steuerfreundlichkeit. Im Ranking für Unternehmerinnen und Unternehmer belegt Singapur den ersten Platz, gefolgt von Estland auf Platz zwei und der Schweiz auf Platz drei.

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