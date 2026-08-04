Welt Chronik
TV
E-Paper
Immo
Welt

Extreme Hitze

Italien ruft höchste Warnstufe für alle Großstädte aus

Das Kolosseum in Rom mit vielen Touristen davor bei sonnigem Wetter.
© Getty Images
Wegen der vierten Hitzewelle des Sommers hat Italien für Donnerstag für alle 27 Großstädte des Landes die höchste Warnstufe ausgerufen.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, gilt die Alarmstufe Rot. Diese signalisiert einen potenziellen Gesundheitsnotstand und ein ernstes Risiko für die gesamte Bevölkerung. Am Dienstag und Mittwoch gilt diese bereits für 25 Städten nun sollen auch Messina und Reggio Calabria im äußersten Süden folgen.

Aus dem Ministerium hieß es, dies sei das erste Mal in diesem Jahr, dass für alle 27 Städte die höchste Alarmstufe gelte. Ob dies in früheren Jahren schon einmal der Fall war, blieb zunächst unklar. Die Temperaturen sind in einigen Regionen Italiens auf bis zu 40 Grad Celsius geklettert. Meteorologen erwarten vor dem Wochenende keine Abkühlung. Verursacht wird die Hitzewelle unter anderem durch ein Hochdruckgebiet aus Nordafrika, das sich über dem Mittelmeer verstärkt und über weite Teile Europas ausgedehnt hat.

Auch interessant

Messi spendet 80.000 Euro ausgerechnet an Madrid

Das war knapp! Beckham-Familie entgeht peinlichem Wiedersehen

Unglaublich! Müllabfuhr findet Millionen-Lottoschein

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Spitäler wegen extremer Hitze an der Grenze

Ceuta-Alarm: Neuer Massenansturm droht

So lief der erste Ski-Tag im Lockdown

Kirsten Dunst: So wuchs ihr Dekolleté

Kater überlebte fünf Wochen im Silo

Italien ruft höchste Warnstufe für alle Großstädte aus

Wieder Mega-Stau: Kroatien versinkt im Chaos

Wiener Polizei fasst brutalen Vergewaltiger

Nazi-Kriegsschiff in der Donau aufgetaucht

Slalom-Weltmeister beendet Karriere