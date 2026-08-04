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Nach Waldbränden

Messi spendet 80.000 Euro ausgerechnet an Madrid

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© FIFA via Getty Images
Spanien ist von teils verheerenden Waldbränden heimgesucht worden - nun erfährt eine betroffene Region von einem Fußball-Weltstar Hilfe.
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Der Argentinier Lionel Messi (39) spendete 80.000 Euro für den Wiederaufbau der Sierra Oeste im Westen der Hauptstadt Madrid. Das gab Isabel Diaz Ayuso, die Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, am Dienstag auf der Plattform X bekannt.

"Ich möchte Ihnen danken und Ihnen sagen, dass wir Madrider uns darauf freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen, um Ihnen den Beifall zu spenden, den Sie verdienen", schrieb die Politikerin an den Vizeweltmeister gerichtet. Jubel in Madrid war Messi bisher eher nicht gewohnt, spielte er doch jahrelang bei Real Madrids großem Rivalen FC Barcelona.

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Feuer verursachte hohe Schäden

In den vergangenen Tagen hatten etliche Waldbrände auf der iberischen Halbinsel gewütet. In der Sierra Oeste und anderen an Madrid grenzenden Gegenden zerstörten die Feuer große Flächen und verursachten hohe Schäden. Viele Einwohner mussten im Juli ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen, einige konnten inzwischen aber wieder zurückkehren. Rund um die Hauptstadt lodern zwar weiter Feuer, diese sind aber unter Kontrolle.

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