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CL-Quali-Kracher

Hölle von Istanbul! Hier sehen Sie Sturm live im FreeTV

Gute Stimmung bei Sturm Graz
© GEPA
Der CL-Quali-Kracher rückt näher! Doch wo läuft das Millionen-Duell zwischen Fenerbahçe und Sturm Graz am Mittwoch live im TV oder Stream? Wir haben alle Infos zur Übertragung.
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Jetzt beginnt für den SK Sturm Graz die heiße Phase auf dem Weg in die Champions League! Am Mittwoch steigt das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen Fenerbahçe Istanbul – und damit der vorletzte Schritt auf dem Weg in die Ligaphase der Königsklasse. Nur wer den türkischen Traditionsklub ausschaltet, darf im entscheidenden Play-off weiter vom Champions-League-Traum träumen.

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Gute Nachrichten für alle heimischen Fußball-Fans: Der Kracher aus dem legendären Şükrü-Saracoğlu-Stadion wird live im Free-TV übertragen. ORF 1 steigt am Mittwoch ab 20 Uhr in die Übertragung ein.

Fakt ist: Sportlich wartet auf den heimischen Vizemeister eine der schwierigsten Auswärtsaufgaben Europas. Vor den fanatischen Fenerbahçe-Anhängern wollen sich die Türken eine optimale Ausgangsposition für das Rückspiel am 11. August in Graz verschaffen. Die Steirer haben zwar die Ligaphase der Europa League bereits sicher, der ganz große Jackpot lockt aber in der Champions League: Für den Einzug in die Ligaphase winkt eine Startprämie von 18,62 Millionen Euro.

Şükrü-Saracoğlu-Stadion
Şükrü-Saracoğlu-Stadion © Getty Images

Gelingt den Grazern in Istanbul ein gutes Resultat, lebt der Traum von der Königsklasse weiter. Im entscheidenden Play-off würde dann der Sieger des Duells Sparta Prag gegen Olympique Lyon warten.

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