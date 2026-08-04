Rapid: Transfer-Knall um Nikolaus Wurmbrand (20)

Ein absoluter Top-Klub soll sich mit dem Spieler schon einig sein.

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Nikolaus Wurmbrand könnte den SK Rapid schon bald verlassen. Wie das klubnahe Portal "FeyenoordTM" berichtet, soll sich der 20-jährige Flügelspieler bereits mit Feyenoord Rotterdam grundsätzlich auf einen Wechsel verständigt haben.

Demnach steht der österreichische U21-Teamspieler einem Transfer zum niederländischen Vizemeister offen gegenüber. Ein offizielles Angebot an Rapid soll es allerdings noch nicht geben. Dieses werde laut Bericht erst erwartet, wenn Feyenoord auf der rechten Offensivseite einen Platz frei bekommt.

Dort ist derzeit Anis Hadj Moussa gesetzt. Der algerische Nationalspieler wird jedoch mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht, wobei Newcastle United als möglicher Interessent gilt. Erst im Falle eines Abgangs könnte Feyenoord bei Wurmbrand ernst machen.

ANDORRA LA VELLA,ANDORRA,22.JUL.26 - SOCCER - UEFA Conference League, qualification, FC Santa Coloma vs SK Rapid Wien, preview, training Rapid. Image shows Nikolaus Wurmbrand (Rapid). Photo: GEPA pictures/ Alexander Solc © GEPA pictures

Der Offensivspieler soll allerdings nicht nur in den Niederlanden begehrt sein. Auch RSC Anderlecht, Brentford und Real Sociedad werden mit dem Rapid-Talent in Verbindung gebracht.

Wurmbrand zählt zu den größten Eigengewächsen der Hütteldorfer. Der Rechtsaußen schaffte im Herbst 2024 den Sprung zu den Profis und machte vor allem mit seinem Doppelpack gegen den FC Kopenhagen in der Conference League auf sich aufmerksam.

In der laufenden Saison kam der 20-Jährige bislang nur zu wenigen Einsatzminuten. Beim Conference-League-Hinspiel gegen Santa Coloma stand er in der Startelf, beim Bundesliga-Auftakt gegen Altach wurde er erst spät eingewechselt.

Insgesamt absolvierte Wurmbrand bisher 76 Pflichtspiele für Rapid, erzielte neun Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Sein Vertrag in Hütteldorf läuft noch bis zum Sommer 2028.