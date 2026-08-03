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Play-off-Los

Rapid-Hammer: Benfica oder Schottland

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Ihre möglichen Kontrahenten im Play-off der Conference League kennen seit Montag auch Rapid und die Wiener Austria.
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Sollte Grün-Weiß über den estnischen Vertreter Paide Linnameeskond hinwegkommen, geht es am 20. (auswärts) und 27. August (heim) gegen den Verlierer aus Benfica Lissabon - Heart of Midlothian.

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Die Schotten wurden Ende Juli von Sturm mit dem Gesamtscore von 6:0 aus der CL-Quali gefegt.

Die Austria, die erst Beitar Jerusalem ausschalten muss, würde auf den Sieger aus Sporting Braga - Dinamo Minsk treffen und hätten dabei im Rückspiel Heimrecht.

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