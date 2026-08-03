Play-off-Los
Rapid-Hammer: Benfica oder Schottland
Sollte Grün-Weiß über den estnischen Vertreter Paide Linnameeskond hinwegkommen, geht es am 20. (auswärts) und 27. August (heim) gegen den Verlierer aus Benfica Lissabon - Heart of Midlothian.
Auch interessant
Die Schotten wurden Ende Juli von Sturm mit dem Gesamtscore von 6:0 aus der CL-Quali gefegt.
Die Austria, die erst Beitar Jerusalem ausschalten muss, würde auf den Sieger aus Sporting Braga - Dinamo Minsk treffen und hätten dabei im Rückspiel Heimrecht.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden