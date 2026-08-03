USA-Posting: Alaba entfacht neues Transfer-Feuer

Wohin führt David Alabas Weg? Diese Frage beschäftigt Fans und Experten seit seinem Aus bei Real Madrid beinahe täglich. Nun hat der ÖFB-Kapitän mit einem Social-Media-Posting die Gerüchte um seine Zukunft selbst neu angeheizt.

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Die Zukunft von David Alaba bleibt eines der spannendsten Transfer-Themen des Sommers – und jetzt gießt der ÖFB-Kapitän selbst neues Öl ins Gerüchtefeuer. Mit einem auffälligen Instagram-Posting sorgt der 34-Jährige für reichlich Spekulationen. Mehrere Fotos und Videos von der Weltmeisterschaft, dazu prominent die US-Flagge – ein harmloser Rückblick oder ein versteckter Fingerzeig auf seinen nächsten Arbeitgeber?

Seit seinem Abschied von Real Madrid wird eifrig über Alabas Zukunft diskutiert. Die Königlichen verlängerten den Vertrag des Defensiv-Allrounders nicht, der Wiener ist damit ablösefrei auf dem Markt. Klar ist allerdings auch: Beim Gehalt wird der ÖFB-Star deutliche Abstriche machen müssen. Zuletzt soll Alaba in Madrid rund 20 Millionen Euro pro Saison verdient haben.

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An Interessenten fehlt es dennoch nicht. Immer wieder fiel sein Name bei AC Milan und Juventus Turin, auch Klubs aus Saudi-Arabien gelten als mögliche Abnehmer. Gleichzeitig zählt die MLS in den USA seit Wochen zu den heißesten Optionen – und genau deshalb sorgt die auffällige US-Flagge im jüngsten Posting nun für neue Spekulationen.

ÖFB-Kapitän schuftet in Aspern für neuen Klub

Während die Gerüchteküche brodelt, arbeitet Alaba längst im Hintergrund an seinem nächsten Kapitel. Noch in der vergangenen Woche hielt sich der ÖFB-Kapitän am ÖFB-Campus in Wien-Aspern mit intensiven Individualeinheiten fit, um bei einem Vertragsabschluss sofort einsatzbereit zu sein. Außerdem stattete er Teamchef Ralf Rangnick beim mittlerweile traditionellen Perspektivlehrgang des ÖFB einen Besuch ab und tauschte sich mit den Talenten von morgen aus.

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Nach seiner starken Weltmeisterschaft, bei der Österreich erst im Sechzehntelfinale am späteren Weltmeister Spanien scheiterte, will der Abwehrchef keine Zeit verlieren. Ob der Social-Media-Post tatsächlich ein versteckter Hinweis auf einen Wechsel in die USA ist oder lediglich eine Erinnerung an die WM, lässt Alaba offen. Sicher ist nur: Mit einem einzigen Emoji hat der ÖFB-Star die Gerüchte um seine Zukunft erneut kräftig angeheizt.