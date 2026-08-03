ÖFB-Star verletzt sich erneut schwer

Bittere Nachricht für Samson Baidoo. Nachdem ihm schon im Mai eine Oberschenkelverletzung potenziell die Teilnahme an der WM 2026 verwehrte, ist der ÖFB-Verteidiger nun erneut verletzt.

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Vorerst wird er also nicht an seine hervorragende Vorsaison beim RC Lens in der französischen Ligue 1 anknüpfen können.

Der 22-Jährige brachte Paris St. Germain an den Rande einer Niederlage im Kampf um die Meisterschaft. Nun verletzte sich Baidoo Ende Juli im Testspiel gegen Sporting Charleroi (2:2) bei einem Sprint erneut am linken Oberschenkel, mittlerweile ist die Länge des Ausfalls bekannt.

Samson Baidoo trainierte bereits beim ÖFB-Team mit © GEPA

Verpasst Saisonstart

Wie der Verein bekannt gab, wird der Innenverteidiger rund drei Monate fehlen. In der Vorsaison fehlte er bereits zwölf Partien wegen Problemen am Oberschenkel.

Vorerst kommt zu seinem einzigen Nationalteam-Einsatz also keiner hinzu. Die nächsten Partien steigen in der Nations League gegen Israel (24.9./20.45 Uhr) und drei Tage später gegen den Kosovo (18 Uhr).

Für Lens geht die Saison mit der Trophée des Champions gegen PSG am 16. August los, ehe am 22. August die Meisterschaft gegen Auxerre startet.