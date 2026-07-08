Alaba-Urlaub in Miami: Zufall oder Timing?

Der ÖFB-Kapitän trainiert bereits in Miami.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Miami. Während sich David Alaba nach dem WM-Aus mit Österreich in Miami erholt, tickt im Hintergrund bereits die Transfer-Uhr. In genau einer Woche, am 13. Juli, öffnet das Transferfenster der MLS -und ausgerechnet jetzt verbringt der vereinslose ÖFB-Kapitän seine Urlaubstage dort, wo ein spektakulärer Neustart Realität werden könnte: bei Inter Miami.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Alaba macht sich noch Zukunfts-Gedanken

Nach fünf Jahren bei Real Madrid ist Alaba seit 1. Juli offiziell ohne Klub. Inter Mailand soll laut Gazzetta dello Sport wegen Alabas Alter und seiner Gehaltsforderungen bereits abgewunken haben. Tritt ein anderes Inter, nämlich das in Miami, auf den Plan? Nach dem Karriereende von Sergio Busquets und Jordi Alba wäre wieder Platz im Salary Cap beim Beckham-Klub. Dass sich Alaba in Florida wohl fühlt, zeigt der aktuelle Urlaub mit ÖFB-Teamkollegen Marco Friedl und Florian Grillitsch.

Keine Pause für unseren ÖFB-Kapitän.

Spielt der 34-Jährige künftig mit Lionel Messi? Der ÖFB-Captain lässt noch alles offen: "Jetzt werde ich mir Gedanken machen, wie meine Zukunft auf Klubebene aussehen wird. Dann werde ich mit allen Gespräche führen."