Trainer-Hammer um Jürgen Klinsmann

Jürgen Klinsmann galt als Favorit auf einen heißen WM-Trainerposten. Nun sind die Gespräche beendet, die Suche nach einem neuen Nationalcoach geht weiter.

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Bereits im Herbst warten in der Nations League England, Kroatien und Spanien auf Tschechien.

Klinsmann galt als Favorit

Jürgen Klinsmann stand ganz oben auf der Wunschliste des tschechischen Fußballverbands. Der Welt- und Europameister sowie frühere Bundestrainer galt als heißester Kandidat für die Nachfolge von Miroslav Koubek, der nach dem Aus bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA zurückgetreten war.

Generalmanager Pavel Nedvěd soll bereits Gespräche mit dem 61-Jährigen geführt haben. Mehrere Wettanbieter führten Klinsmann als Favoriten. Nach tschechischen Medienberichten, unter anderem des Portals iDnes.cz, war der ehemalige Stürmer bereit, für den Posten finanzielle Abstriche zu machen.

Gespräche überraschend beendet

Am Ende kam es jedoch nicht zur Verpflichtung. Obwohl Klinsmann als prominente Lösung gehandelt wurde, soll er die Verantwortlichen nicht vollständig überzeugt haben. Gesucht werde stattdessen eine moderne, ehrgeizige und kommunikative Persönlichkeit, die den tschechischen Fußball langfristig weiterentwickeln kann.

Verbandspräsident David Trunda hatte zuletzt zudem betont, dass ihm fachliche Qualität wichtiger sei als ein großer Name auf der Trainerbank.

Suche beginnt erneut

Die Trainersuche hatte nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft begonnen. Tschechien schied bereits nach der Gruppenphase aus und holte lediglich einen Punkt durch ein Remis gegen Südafrika. Trainer Miroslav Koubek hatte nach dem Turnier zunächst angekündigt, weitermachen zu wollen, trat nach der Rückkehr in die Heimat aber doch zurück.

Bereits Ende 2025 war Klinsmann als möglicher Kandidat gehandelt worden. Damals scheiterten die Überlegungen an den finanziellen Möglichkeiten des Verbands. Nach den Einnahmen durch die Weltmeisterschaft schien ein neuer Anlauf realistisch, diesmal sogar mit positiven Signalen von Klinsmann. Umso überraschender kam das Ende der Gespräche.

Zeitdruck vor Nations League

Nun beginnt die Suche nach einem neuen Nationaltrainer praktisch von vorne. Viel Zeit bleibt den Verantwortlichen allerdings nicht. Bereits im Herbst warten in der Nations League England, Kroatien und Spanien als Gegner.

Fest steht nach aktuellem Stand nur: Jürgen Klinsmann wird den Trainerposten in Tschechien nicht übernehmen.