Neuer Rekord! ManCity holt sich WM-Juwel

Premier-League-Club Manchester City hat sich mit Nottingham Forest auf den Transfer von Elliot Anderson verständigt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Laut übereinstimmenden Medienberichten zahlen die Skyblues 135 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Der WM-Teilnehmer wird damit zum teuersten englischen Fußballer überhaupt und löst seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham ab.

Bellingham war vor drei Jahren für rund 127 Mio. Euro von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt.

Der 23-jährige Anderson absolvierte in Kansas City den obligatorischen Medizincheck. "Die Formalitäten für den Wechsel werden nach seiner Rückkehr nach England abgeschlossen", teilte City in einer Erklärung mit.