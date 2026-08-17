Musiala nach Bayern-Schock wieder im Training

Nur zwei Tage nach dem Zusammenbruch gibt es gute Nachrichten.

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Aufatmen beim FC Bayern! Jamal Musiala ist nach seinem Schockmoment gegen RB Leipzig bereits wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Wie "Merkur" berichtet, absolvierte der 23-Jährige am Montag eine rund 30-minütige Individualeinheit.

Am Samstag waren die Bilder noch beunruhigend gewesen: Beim 3:1-Testspielsieg gegen Leipzig war Musiala in der Schlussphase ohne gegnerische Einwirkung plötzlich zusammengesackt. Zuvor hatte er selbst das 3:1 erzielt.

Kreislaufprobleme bei großer Hitze

Bei Temperaturen von über 30 Grad hatte Musiala über Schwindel und Kreislaufprobleme geklagt. Ein Notarzt eilte auf den Platz. Nach der Behandlung konnte der Bayern-Star wieder aufstehen, verließ den Rasen allerdings sichtlich benommen.

15.08.2026, Fussball Bundesliga 2026/2027, Testspiel Telecom-Cup, FC Bayern München - RB Leipzig, in der Allianz-Arena München, Jamal Musiala Bayern München am Boden Ismael Saibari FC Bayern München und Joshua Kimmich FC Bayern München helfen ihm *** August 15, 2026, 20262027 Bundesliga, Telecom Cup Friendly, FC Bayern Munich vs. RB Leipzig, at the Allianz Arena in Munich Jamal Musiala of FC Bayern Munich is on the ground, and Ismael Saibari and Joshua Kimmich of FC Bayern Munich are helping him © IMAGO/MIS

Sportvorstand Max Eberl hatte anschließend bereits erste Entwarnung gegeben: "Das Wichtigste ist, es geht ihm gut."

Nun folgte der nächste positive Schritt. Nach einer Untersuchung stand Musiala am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit schon wieder auf dem Trainingsplatz.

Supercup gegen Dortmund wieder ein Thema

Beim Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Dienstag soll Musiala laut Bericht allerdings noch nicht zum Einsatz kommen. Stattdessen geht es darum, ihn nach dem Zwischenfall behutsam wieder an die volle Belastung heranzuführen.

Interessant wird es mit Blick auf das erste Pflichtspiel: Am Samstag trifft Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup auf Borussia Dortmund. Nach der schnellen Rückkehr ins Training erscheint ein Einsatz Musialas wieder möglich – ob er tatsächlich rechtzeitig fit wird, ist allerdings noch offen.