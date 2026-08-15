Verletzungs-Schock um Konrad Laimer

Konrad Laimer hat sich beim Vorbereitungsspiel des FC Bayern München gegen RB Leipzig im Rahmen des Telekom-Cups schon nach wenigen Minuten verletzt und musste den Platz verlassen.

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Konrad Laimer musste beim Testspiel zwischen Bayern und RB Leipzig den Platz verletzt verlassen. Nach einem Zweikampf mit RB-Spieler David Raum blieb der ÖFB-Star zuerst liegen, rappelte sich auf und wollte eigentlich weitermachen.

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Jedoch blieben die Schmerzen und er musste behandelt werden. Laimer wurde danach ausgewechselt und in der neunten Minute durch Sacha Boey ersetzt. Während der Auswechslung hat sich Laimer an seinem rechten Oberschenkel gehalten.

Hielt sich am rechten Oberschenkel

© Getty Images

Die Bayern-Fans verabschiedeten ihren Rechtsverteidiger mit tosendem Applaus und "Konni-Laimer"-Sprechchören. Auch ÖFB-Teamkollege Christoph Baumgartner sprach mit Laimer, als er auf dem Weg in die Kabine war.

Derzeit wird der ÖFB-Star in der Kabine untersucht. Genaue Informationen zu seiner Verletzung gibt es noch nicht.