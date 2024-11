× Schritt für Schritt Anleitung: So gelingt der perfekte Adventkranz

Vier Kerzen plus Tannenzweige: Ab 1. Dezember zieht der Adventkranz wieder ein. Wie der grüne Klassiker zur runden Sache wird, zeigt Expertin Resi Starkl.

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür: Der Adventkranz bringt Kinderaugen zum Leuchten, erwärmt auch das Herz von Erwachsenen und ist seit bald 200 Jahren fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Ob Brauchtum oder Dekoration: Vom Adventkranz gibt es heute zahlreiche Varianten, von denen manche kaum mehr an die ursprüngliche Version erinnern. Doch der klassische immergrüne Kranz aus Tannenreisig ist nach wie vor am beliebtesten.

DIY Adventkranz: Schritt für Schritt Anleitung

Wie sich der Klassiker ganz einfach herstellen lässt, zeigt Schritt für Schritt Theresia Starkl.

Schritt 1: Grundlage - Strohkranz mit Reisig umwickeln

© Starkl Stadtsalon ×

Strohkranz auf die Arbeitsfläche legen, Tannengrün darauf anordnen, mit der linken Hand festhalten und mit der rechten Hand Draht einmal um den Kranz wickeln und stramm ziehen. Nach Belieben können auch Zweige mit Immergrün wie Eukalyptus oder Efeu eingearbeitet werden. Dabei Reisig und Zweige so drapieren, dass sie überlappen und Schnittstellen sowie Rohling überdeckt sind.

Schritt 2: Lichter - Kerzen mit Draht befestigen

© Starkl Stadtsalon ×

Klassisch gehören auf den Adventkranz vier Kerzen. Ein Rohling mit 30-40 cm Durchmesser sollte mit dekorativen Stumpenkerzen bestückt werden; die Farbe der Kerzen sollte zur restlichen Dekoration passen. Kurze Drahtstücke oder Eisennägel mit einem Feuerzeug oder über einer Flamme erhitzen und in die Unterseite der Kerzen stecken. Danach die vier Kerzen in gleichen Abständen am Kranz fest verankern.

Schritt 3: Vorbereiten - Schmuck für Kerzen

© Starkl Stadtsalon ×

Es gibt unzählige Variationen für die zusätzliche Dekoration des Kranzes beziehungsweise der Kerzen. Besonders elegant wirken auf die Kerzen farblich abgestimmte Schleifen. Dafür das ausgewählte Band in vier gleich lange Stücke schneiden und diese dann jeweils zu einer großen Masche binden. Zum Fixieren ein 50 cm langes Drahtstück in die Schleifen einfädeln.

Schritt 4: Masche anbringen - Schleifen fixieren

© Starkl Stadtsalon ×

Die fertig gebundenen Schleifen werden nun am Adventkranz fest verankert. Dafür bei jeder Kerze mittig am äußeren Rand eine Schleife mithilfe des Drahtes anbringen. Zum Schluss nochmals kontrollieren, ob alle herabhängenden Maschen-Enden gleiche Längen haben und gegebenenfalls mit einer Schere kürzen. Die wohl eleganteste Farbe für Kerzen und Schleifen ist Cashmere, das perfekt zu Grün passt.

Schritt 5: Fruchtschmuck - Natürliche Deko

© Starkl Stadtsalon ×

Jeder selbst gemachte Adventkranz ist ein Unikat und sollte der eigenen Ästhetik entsprechen. So kann man neben den klassischen Tannenzweigen Buchsbaum-, Thujen-, Olivenzweige, Salbei oder Efeu verweben. Auf das Grundmaterial abgestimmt werden zum Schluss kleine Zapfen und Beeren je nach Belieben und Verfügbarkeit am besten mit Heißkleber fixiert.

Schritt 6: Finale - Der perfekte Adventkranz

© Starkl Stadtsalon ×

Sind die einzelnen Elemente mit dem Heißkleber am Kranz fixiert, ist es schwierig, dann noch umzudekorieren. Daher ist es empfehlenswert, sich vor dem Einkauf des Materials inspirieren zu lassen und sich ein Konzept zu überlegen. Der Kranz darf üppig geschmückt sein, sollte aber auch nicht überladen wirken. Für ein harmonisches Gesamtbild sollten Kerzen, Schleifen und übrige Deko farblich zusammenpassen.