Streik! Bundesliga-Star verweigert Auswärtsspiel

Der SCR Altach muss im Spiel bei Sturm Graz auf Yann Massombo verzichten. Der Offensivspieler stieg nach dem Abschlusstraining wegen eines Wechselwunsches nicht in den Teambus.

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Am Samstag um 19:30 Uhr trifft der SCR Altach auf Sturm Graz. Wie der Vorarlberger Klub mitteilte, nannte der 26-jährige Franzose einen Wechselwunsch als Grund für seine Verweigerung der Mitreise. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der morgige Gegner Sturm Graz bereits in den letzten Wochen und zuletzt am heutigen Vormittag Kontakt mit dem Spieler aufgenommen hatte.

Versuche des Vereins, Massombo doch noch zur Mitfahrt nach Graz zu bewegen, blieben ohne Erfolg. Der SCR Altach stellte klar, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt von keinem Verein eine offizielle Anfrage oder ein Angebot für den Akteur vorliegt. Zunächst wird sich der Klub zu dieser Angelegenheit nicht weiter äußern, da der Fokus auf dem morgigen Spiel liegt.

Absage nach dem Abschlusstraining

Massombo steht beim Verein in Vorarlberg noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag, wobei eine Option für eine weitere Saison besteht. Der im Sommer 2025 von Clermont Foot gekommene Akteur benötigt somit die Zustimmung seines Arbeitgebers für einen Wechsel.

Kontakt durch den Trainer

Der Offensivspieler absolvierte vergangene Saison 37 Pflichtspiele im SCRA-Dress und galt auch zuletzt in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison als unangefochtener Stammspieler. Bei den Grazer Gastgebern könnte er wieder auf Coach Fabio Ingolitsch treffen, unter dem er bis Ende 2025 in Altach gespielt hat. Laut einem Sky-Bericht soll Ingolitsch selbst Kontakt mit Massombo aufgenommen und ihm einen Wechsel schmackhaft gemacht haben. Damit ist am Samstag in der Merkur Arena für viel Brisanz gesorgt.