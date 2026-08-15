Kaltfront bringt jetzt Starkregen und heftige Gewitter

Nach wochenlanger Hitze steht Österreich ein massiver Wetterumschwung bevor. Eine aufziehende Kaltfront bringt bald flächendeckend Abkühlung, aber auch teils heftige Unwetter mit sich.

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Bereits am Samstag lässt der Hochdruckeinfluss allmählich nach, womit sich die Wetterlage in Österreich spürbar ändert. Laut Unwetterzentrale (uwz.at) strömen feuchtere Luftmassen in den Westen, wodurch die Gewitterbereitschaft im westlichen Bergland langsam zunimmt.

Heiße Temperaturen und erste Schauer

Besonders im Osten dominiert am Samstag noch von früh bis spät die Sonne. Während sich im Bergland zunächst harmlose Quellwolken bilden, steigt im Westen – von Vorarlberg bis Osttirol – am Nachmittag die Neigung zu Schauern und teils kräftigen Gewittern mit Starkregen. Bei einem zunehmend lebhaften Südostwind klettern die Temperaturen landesweit noch einmal auf heiße 31 bis 36 Grad.

Neue Kaltfront naht am Sonntag

Am Sonntag rückt dann eine Kaltfront aus dem Nordwesten heran, die regional kräftige Entladungen im Gepäck hat. In der Osthälfte startet der Tag noch meist sonnig, doch im Westen machen sich schon am Vormittag erste Wolkenfelder sowie Schauer breit. Diese verlagern sich bis zum Nachmittag bis in die Obersteiermark. Am ehesten trocken bleibt es im Nordosten sowie in den südlichen Becken. Begleitet von einem böigen Westwind bleibt es vorerst bei schwülheißen 30 bis 36 Grad.

Wetterumschwung

Am Montag vollzieht sich schließlich der markante Wetterumschwung. Schon zu Tagesbeginn fällt von Vorarlberg bis Niederösterreich schauerartiger Regen, der sich samt eingelagerten, teils heftigen Gewittern im Tagesverlauf auch in den zuvor sonnigen Osten und Südosten ausdehnt. Am Nachmittag lockern die Wolken im Westen allmählich wieder auf. Ein auflebender Westwind drückt die Höchstwerte deutlich auf 20 bis 26 Grad. Am Dienstag ziehen noch vereinzelt Wolkenfelder und Regenschauer durch, dazwischen blickt jedoch wiederholt die Sonne hervor. Bei mäßigem bis lebhaftem Wind aus West bis Nordwest pendeln sich die Temperaturen auf maximal 22 bis 27 Grad ein.