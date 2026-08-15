Stärke 5,2
Erdbeben in spanischer Touristen-Region
Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke des Bebens südlich der Stadt Granada mit 5,2 an, Spaniens IGN-Institut mit 5,0 und das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit 4,9.
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Das Beben ereignete sich laut GFZ in einer Tiefe von 10 Kilometern. Es gab zunächst keine Informationen zu möglichen Schäden oder Verletzten.
Das Epizentrum lag in der Nähe des Ortes Otura am Südrand Granadas. Die Stadt ist unter anderem berühmt für die mittelalterliche Burg Alhambra, ein herausragendes Beispiel maurischer Architektur, das zum Unesco-Weltkulturerbe zählt.
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