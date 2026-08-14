30 tote Haie an beliebtem Strand angespült

Fast 30 tote Haie wurden an den beliebten Strand von Sea Isle City, im US-Bundesstaat New Jersey, angespült. Nun warnen Experten, dass "etwas im Wasser" sie tötet.

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Über die Nacht wurden fast 30 Dornhaie an einen beliebten Strand in Sea Isle City, im US-Bundesstaat New Jersey, angespült. Die Bevölkerung und Wissenschafter rätseln derzeit, was mit den Tieren passiert ist.

Die Einheimische Michelle Greening war auf einem Morgenspaziergang, als sie die toten Haie auf dem Strand sah. Die Frau war besorgt, setzte aber ihren Spaziergang fort. Dabei zählte sie 29 tote Haie.

Ursache derzeit unbekannt

Die toten Haie, die als Dornhaie identifiziert wurden, sorgten bei der Bevölkerung für Angst. Sie befürchten, dass sich im Wasser eine giftige Substanz befindet. Michelle erzählte "CBS News": "Plötzlich sieht man eine Ansammlung kleiner Dornhaie, und ich dachte: ‚Nun, das ist seltsam.‘ Die ersten beiden waren noch nicht allzu überraschend, aber als ich drei, vier und fünf sah, wusste ich, dass etwas nicht stimmte."

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Sie fügte hinzu, dass die Tiere auf ihrem Bauch rote Markierungen hatten. Zusätzlich sind bisher keine Menschen oder andere Tiere, die sich im Wasser aufhielten, zu Schaden gekommen. Der Meeresbiologe Stephen Nagiewicz erklärte gegenüber "6ABC": "Eine Theorie besagt, dass sich etwas im Wasser befand, wodurch sie krank wurden und starben. Das ist wohl eher unwahrscheinlich, da bisher keine Menschen betroffen waren."

Schwimmen in größeren Schwärmen

Der Tod der Haie ist weiterhin ein Mysterium. Laut Nagiewicz könnten die Fische in Netze von Fischern gelandet und dann vom Schiff zurück ins Meer geworfen worden sein. Der Meeresbiologe sagte: "Sie haben sie über Bord geworfen oder versehentlich ein Netz mit all dem Inhalt verloren, und all diese Haie wurden einfach mit den Gezeiten an den Strand gespült."

Die Raubtiere schwimmen in riesigen Schwärmen von Hunderten oder sogar Tausenden, so Nagiewicz. Fischer nennen die Tiere auch "Müllfische", weil sie die Köder verschlingen, mit denen sie eigentlich die schmackhaftere Beute an Land ziehen wollten.

Laut der Fisch- und Wildtierbehörde von New Jersey können auch Hundshaie und andere kleine Haie bis nahe ans Ufer kommen, um nach Nahrung zu suchen, bevor sie von den Gezeiten überrascht werden. Die Ermittlungen zu dem mysteriösen Massensterben der Haie sind im Gange.