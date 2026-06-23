Unwetter-Irrsinn: Sogar Schneepflug musste anrücken

Ein heftiges Unwetter hat im Raum Krems schwere Schäden angerichtet und dutzende Bäume entwurzelt. Eine Bundesstraße musste gesperrt werden, zudem krachte ein Baum auf ein Auto.

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Feuerwehrleute räumen nach einem Unwetter umgestürzte Bäume und Äste von einer Straße. © Facebook/Feuerwehr Krems an der

Am Montag kam es im Raum Krems zu einem heftigen Unwetter. In einem Waldstück bei der Kremser Katastralgemeinde Hollenburg wurden auf einer Länge von rund 500 Metern etwa einhundert Bäume durch die Naturgewalten beschädigt. Sie knickten um oder wurden komplett entwurzelt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Krems mitteilte, landeten etwa 20 dieser Bäume auf der B37a in Fahrtrichtung Krems.

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Auto von Baum getroffen

Kurz vor 15.00 Uhr wurden die Hauptwache und die Südwache der Feuerwehr alarmiert. Anfangs lautete die Meldung, dass ein Baum auf ein Auto gestürzt sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich jedoch ein massives Schadensbild. Glück im Unglück hatten die Insassen des betroffenen Pkw: Obwohl die Windschutzscheibe stark beschädigt wurde, blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt.

Schneepflug im Sommer im Einsatz

Die B37a war durch die zahlreichen Bäume blockiert und musste in beide Richtungen gesperrt werden, da auch die Fahrbahn in Richtung St. Pölten stark verunreinigt war. Gemeinsam mit dem Straßendienst reinigten die Helfer die Straße. Dabei griffen die Einsatzkräfte nicht nur zu Motorsägen, sondern nutzten zur Beseitigung der Stämme und Äste sogar einen Schneepflug.

Sperre bleibt vorerst noch aufrecht

Der Unwettereinsatz, bei dem zwei Hilfeleistungsfahrzeuge, ein Wechselladefahrzeug und ein Mannschaftstransportfahrzeug vor Ort waren, dauerte rund zweieinhalb Stunden. Nach einer Absprache mit dem Besitzer des betroffenen Waldes und dem Kremser Magistrat bleibt die Bundesstraße 37a in Fahrtrichtung Krems aufgrund der enormen Unwetterschäden voraussichtlich noch bis Dienstagmittag gesperrt.