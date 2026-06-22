Notfall in Wien
Diese Hitze! Arbeiter kollabiert auf Baustelle
Wien. Zu einem dramatischen Rettungseinsatz kam es Montagnachmittag in der Hitze des frühen Nachmittags auf einer Baustelle für geplante Eigentums- und Mietwohnungen in der Meischlgasse in Liesing. Dort war ein etwa 40-jähriger Bauarbeiter zusammengebrochen - und die Rettung zu einem internistischen Notfall alarmiert worden.
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Wie oe24 erfuhr, dürfte der Mann eine Herz-Kreislauf-Krise erlitten haben, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf die extremen Juni-Temperaturen zurückzuführen ist. Das Problem: Das Opfer kollabierte an einem schwer zugänglichen Ort auf der Baustelle, sodass die Feuerwehr mit speziellen Kletterkräften als auch die Seiltechnik-Gruppe der Rettung zum Einsatz kamen. Die Polizei wiederum kam vor Ort, um die Landung des Rettungshubschraubers auf einem Fußballplatz neben der Baustelle zu assistieren. Der Bauarbeiter wurde schließlich in ein Spital geflogen.
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