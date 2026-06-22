Polizei ermittelt
»Help!« - dann wurde Frau in ein Auto gezerrt
Tirol. Ein mehr als mysteriöser Fall befindet sich derzeit auf der Agenda der Polizei in Wörgl im Bezirk Kufstein: In der Nacht auf Montag gegen ein Uhr in der Früh wurden Passanten und Anrainer in der Gottlieb Weißbacher-Straße in Wörgl aufgeschreckt, als sie eine unbekannte Frau auf Englisch um Hilfe schreien hörten.
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Kurz danach sahen einige Zeugen, wie die Frau in ein Fahrzeug - den Beschreibungen nach einen grauen Pkw - gezerrt wurde, so die Ermittler. Näheres zu dem verstörenden Vorfall ist bis dato nicht bekannt, es könne sich ebenso um einen schlechten Scherz wie um echtes Kidnapping handeln, heißt es von der Exekutive. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung
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