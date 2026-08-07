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Gitter hielt nicht

Mädchen (1) stürzte aus Fenster - schwer verletzt

Kleinkind steht am Fenster und drückt mit den Händen gegen ein Fliegengitter.
© Getty Images
Das 2 Kleinkind hatte sich gegen den Insektenschutz gelehnt und fiel aus vier Metern Höhe in die Tiefe.
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NÖ. Ein Kleinkind ist Donnerstagnachmittag bei einem Sturz aus rund vier Metern Höhe in St. Pölten schwer verletzt worden. Das 22 Monate alte Mädchen hatte sich an den Insektenschutz eines geöffneten Fensters im ersten Stock gelehnt und fiel auf das Kopfsteinpflaster vor einem Einfamilienhaus.

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