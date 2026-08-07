Mädchen (1) stürzte aus Fenster - schwer verletzt

Das 2 Kleinkind hatte sich gegen den Insektenschutz gelehnt und fiel aus vier Metern Höhe in die Tiefe.

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NÖ. Ein Kleinkind ist Donnerstagnachmittag bei einem Sturz aus rund vier Metern Höhe in St. Pölten schwer verletzt worden. Das 22 Monate alte Mädchen hatte sich an den Insektenschutz eines geöffneten Fensters im ersten Stock gelehnt und fiel auf das Kopfsteinpflaster vor einem Einfamilienhaus.

Die Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 2" in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Das Mädchen hatte sich laut Polizei mit einem Geschwisterkind in der Obhut der Großmutter befunden.