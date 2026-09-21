Love-Scam: Pensionistin verliert Zehntausende Euro

Eine vermeintliche Online-Bekanntschaft wurde zum teuren Albtraum.

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Die Frau wurde von einer Online-Bekanntschaft betrogen. © APA

Bittere Erfahrung für eine 70-jährige Frau im Bezirk Mattersburg: Eine vermeintliche Online-Bekanntschaft wurde für die Burgenländerin zum teuren Albtraum. Mitte Dezember 2025 nahm sie über ein soziales Netzwerk eine Freundschaftsanfrage eines Mannes an. Nach ersten Nachrichten über einen Messenger wurden schließlich auch die Telefonnummern ausgetauscht.

Immer wieder Geld gefordert

Der Kontakt wurde für die Frau kostspielig. Der Mann schilderte laut Anzeige wiederholt finanzielle Probleme und brachte die 70-Jährige dazu, ihm mehrfach Geld zu überweisen. Die Zahlungen liefen unter anderem über PayPal. Besonders bitter: Die Frau nahm sogar einen Kredit über 50.000 Euro auf und überwies das Geld anschließend an den Unbekannten. Insgesamt liegt der Schaden im höheren fünfstelligen Bereich.

Polizei ermittelt weiter

Jetzt ist der Fall bei der Polizei. Die Frau erstattete Anzeige wegen schweren Betrugs. Die Ermittlungen laufen, weitere Erhebungen sollen nun klären, wer hinter der Online-Bekanntschaft steckt und wohin das Geld geflossen ist. Der Fall zeigt einmal mehr, wie teuer vermeintliche Internet-Liebesgeschichten werden können.