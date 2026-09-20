Telefon-Betrügerin ergaunert 30.000 Euro

Eine 87-jährige Salzburgerin ist am Telefon auf eine dreiste Betrugsmasche hereingefallen. Eine Unbekannte gab sich als IT-Technikerin einer Bank aus – kurz darauf fehlten der Pensionistin rund 30.000 Euro.

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Die Unbekannte erklärte der Seniorin, dass es auf ihrem Konto drei verdächtige Transaktionen gegeben habe. Im weiteren Gespräch brachte sie die 87-Jährige dazu, der vermeintlichen Bankmitarbeiterin Zugriff auf ihr Konto zu ermöglichen.

Anschließend wurden tatsächlich drei Überweisungen durchgeführt. Die Pensionistin bestätigte die Transaktionen – und verlor dadurch rund 30.000 Euro.

Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Die Salzburger Polizei warnt nun erneut davor, unbekannten Personen am Telefon sensible Daten oder Zugriff auf das eigene Bankkonto zu geben.

Echte Bankmitarbeiter würden laut Polizei nicht dazu auffordern, Zugangsdaten preiszugeben oder verdächtige Transaktionen auf diese Weise zu bestätigen.

Die Ermittlungen nach der bisher unbekannten Täterin laufen.