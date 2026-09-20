Münchens Bürgermeister muss Wiesn-Umzug abbrechen

Am Samstag eröffnete Dominik Krause noch souverän das Oktoberfest. Einen Tag später war für Münchens Oberbürgermeister beim traditionellen Trachten- und Schützenzug vorzeitig Schluss: Kreislaufprobleme machten dem 36-Jährigen zu schaffen.

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Der sieben Kilometer lange Trachten- und Schützenzug führte am Sonntag durch die Münchner Innenstadt bis zur Theresienwiese. Mehr als 8000 Musiker, Schützen und Trachtenvereinsmitglieder waren dabei.

Krause war zunächst von Beginn an dabei und fuhr in einer Kutsche mit. Bis zum Odeonsplatz hielt der neue Oberbürgermeister durch, dann musste er wegen Kreislaufproblemen aussteigen und den Umzug abbrechen.

Termin am Abend abgesagt

Sein Sprecher gab anschließend Entwarnung. Krause habe "ein bisschen Kreislaufprobleme" gehabt und mache nun eine Pause, "damit er morgen wieder fit ist".

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Deshalb sagte der OB auch seinen geplanten Anstich im Bräurosl-Zelt am Sonntagabend vorsichtshalber ab.

Dabei hatte Krause am Vortag noch einen perfekten Wiesn-Start hingelegt: Beim traditionellen Anstich im Schottenhamel-Zelt benötigte er lediglich zwei Schläge.