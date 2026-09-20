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Fünfjähriger stürzte in schmalen Rohrschacht

Krankenwagen mit Blaulicht fährt auf Landstraße durch einen Wald.
© Getty Images
Ein Fünfjähriger ist im Saarland in einen schmalen Rohrschacht gestürzt und gerettet worden.
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Er war im Bereich einer Schule in Sulzbach bei Saarbrücken in den Schacht gerutscht und war dort zunächst festgesteckt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Bei einer größeren Rettungsaktion sei das Kind dann befreit worden. Es sei ansprechbar und es gehe ihm entsprechend gut. Lediglich ein paar kleinere Blessuren habe es sich zugezogen. Der Bub kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

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Der Schacht sei rund drei Meter tief und habe einen Durchmesser von etwa 35 Zentimetern, sagte die Polizeisprecherin. Der Bub soll bisherigen Erkenntnissen zufolge vermutlich beim Spielen die Abdeckung des Schachts abgemacht haben und im Anschluss hineingefallen sein. Das Bewusstsein verlor der Fünfjährige bei dem Vorfall nicht. Zunächst war es darum gegangen, ihn so zu stabilisieren, dass er nicht weiter in den Schacht hinunterrutschte.

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