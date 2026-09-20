Merz-Krisengipfel tagt schon

In Berlin treffen nach und nach CDU-Politiker in der Parteizentrale ein. Bei heftigem Regen kommen die Parteipromis im Konrad-Adenauer-Haus zusammen. Ab 17 geht es um die Zukunft von Kanzler Friedrich Merz - noch bevor die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern entscheiden sind.

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Der Rheinland-Pfälzer Ministerpräsident Gordon Schnieder wird von Regenschirmen begleitet ins Konrad-Adenauer-Haus gebracht, während draußen ein heftiger Regenguss heruntergeht. Wenige Sekunden später betritt auch der Innenminister von Baden-Württemberg, Manuel Hagel, das Gebäude in Berlin.

CDU-Prominenz trifft in Berlin ein

In der Berliner Zentrale geben sich die CDU-Promis nach und nach die Klinke in die Hand. Auch der neu gewählte Fraktionschef der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, Thorsten Frei (53, CDU), ist im Konrad-Adenauer-Haus angekommen. Der Merz-Vertraute nutzt das Treppenhaus, um nach oben zum Treffpunkt zu gelangen.

Nasser Einsatz für wartende Fotografen

Die Granden der CDU wurden von Kanzler 'Merz zusammengetrommelt. Gemeinsam wird man über Konsequenzen aus den Wahlen von Berlin und Mecklenburg-Vorpommern beraten - auch über die Zukunft von Merz selbst.