Vorausschau
Prognose kündigt Links-Beben in Berlin an
Die Prognoseplattform Polymarket hat sich am Sonntagvormittag festgelegt, wer das Rennen in Berlin für sich entscheidet. Gemäß der aktuellen Einschätzung liegt die Linkspartei im politischen Wettbewerb der Hauptstadt deutlich an erster Stelle.
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Linkspartei laut Prognose vorn
Die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg der Linken wird von Polymarket mit 66 Prozent angegeben. Damit sieht die Plattform diese Partei mit klarem Abstand an der Spitze der Erwartungen für den Wahlausgang.
CDU folgt mit deutlichem Abstand
Demgegenüber taxiert Polymarket die Chancen auf einen Erfolg der CDU deutlich niedriger. Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Christdemokraten wird von der Prognoseplattform auf rund 30 Prozent geschätzt. Die Daten spiegeln somit die aktuelle Werteverteilung der Plattform wider.
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