Prognose kündigt Links-Beben in Berlin an

Eine brisante Prognose der Plattform Polymarket sorgt für Aufsehen: Beim Rennen in Berlin liegt die Linkspartei mit hoher Wahrscheinlichkeit klar vor der CDU.

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Die Prognoseplattform Polymarket hat sich am Sonntagvormittag festgelegt, wer das Rennen in Berlin für sich entscheidet. Gemäß der aktuellen Einschätzung liegt die Linkspartei im politischen Wettbewerb der Hauptstadt deutlich an erster Stelle.

Linkspartei laut Prognose vorn

Die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg der Linken wird von Polymarket mit 66 Prozent angegeben. Damit sieht die Plattform diese Partei mit klarem Abstand an der Spitze der Erwartungen für den Wahlausgang.

CDU folgt mit deutlichem Abstand

Demgegenüber taxiert Polymarket die Chancen auf einen Erfolg der CDU deutlich niedriger. Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Christdemokraten wird von der Prognoseplattform auf rund 30 Prozent geschätzt. Die Daten spiegeln somit die aktuelle Werteverteilung der Plattform wider.