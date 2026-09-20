"Wenn die AfD gewinnt, ist Europa vorbei"

Der frühere italienische Ministerpräsident und ehemalige Chef der Europäischen Kommission, Romano Prodi, warnt vor weitreichenden Folgen eines möglichen Wahlsiegs der AfD in Deutschland.

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"Wenn die AfD die Wahlen in Deutschland gewinnt, ist Europa vorbei", sagte Prodi in einem Interview mit der italienischen Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" (Sonntag). Die AfD sei nach seiner Einschätzung europafeindlich, stark gegen multilaterale Institutionen gerichtet und nationalistisch.

Mit Blick auf das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Kanada lobte Prodi die jüngste Rede des kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney im Europäischen Parlament. Sie sei hervorragend gewesen und habe viele Menschen begeistert. Das eigentliche Problem bestehe jedoch darin, politische Vorschläge anschließend in konkrete Entscheidungen umzusetzen.

Als Beispiel verwies Prodi auf das Handelsabkommen CETA. Rund zehn EU-Staaten, darunter Italien, hätten das Abkommen bisher nicht ratifiziert. Das grundlegende Problem Europas sei, dass gute Reden gehalten würden, anschließend aber häufig keine Entscheidungen folgten. Die bestehenden Abstimmungsverfahren erschwerten die Umsetzung gemeinsamer Beschlüsse.