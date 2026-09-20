oe24
TV
E-Paper
Immo

Ex-Italien-Premier:

"Wenn die AfD gewinnt, ist Europa vorbei"

Eine Frau spricht gestikulierend bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung an einem Rednerpult.
© Getty Images
Der frühere italienische Ministerpräsident und ehemalige Chef der Europäischen Kommission, Romano Prodi, warnt vor weitreichenden Folgen eines möglichen Wahlsiegs der AfD in Deutschland.
OE24 auf Google bevorzugen

"Wenn die AfD die Wahlen in Deutschland gewinnt, ist Europa vorbei", sagte Prodi in einem Interview mit der italienischen Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" (Sonntag). Die AfD sei nach seiner Einschätzung europafeindlich, stark gegen multilaterale Institutionen gerichtet und nationalistisch.

Auch interessant

Deutsche Schicksals-Wahlen für Merz

Wegen Maut: CSU-Politiker vor Gericht

Prognose kündigt Links-Beben in Berlin an

Mit Blick auf das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Kanada lobte Prodi die jüngste Rede des kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney im Europäischen Parlament. Sie sei hervorragend gewesen und habe viele Menschen begeistert. Das eigentliche Problem bestehe jedoch darin, politische Vorschläge anschließend in konkrete Entscheidungen umzusetzen.

Als Beispiel verwies Prodi auf das Handelsabkommen CETA. Rund zehn EU-Staaten, darunter Italien, hätten das Abkommen bisher nicht ratifiziert. Das grundlegende Problem Europas sei, dass gute Reden gehalten würden, anschließend aber häufig keine Entscheidungen folgten. Die bestehenden Abstimmungsverfahren erschwerten die Umsetzung gemeinsamer Beschlüsse.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Weidel: "Haben CDU als Volkspartei verdrängt!“

DIESE Linke will jetzt Berlin regieren

Frau nach Rosen-Geschenk mit Quecksilber vergiftet

"Wenn die AfD gewinnt, ist Europa vorbei"

Merz-Krisengipfel tagt schon

Fünfjähriger stürzte in schmalen Rohrschacht

Merz-Absturz: Das sagt Kickl

Deutsche Schicksals-Wahlen für Merz

Münchens Bürgermeister muss Wiesn-Umzug abbrechen

Diese Erklärung gab Merz ab