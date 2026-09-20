18-Jährige zündet Rollstuhlfahrer an

Weil sie einen Mann im Rollstuhl angezündet haben soll, ist eine 18-Jährige in Nordrhein-Westfalen in Untersuchungshaft genommen worden.

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Gegen sie wird wegen versuchten Mordes ermittelt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen am Samstagabend mitteilten. Die junge Frau soll den 67-Jährigen, den sie flüchtig kannte, am Donnerstag in Hagen nach einem Streit mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt haben.

Passanten löschten das Feuer und verständigten die Polizei. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht, er schwebt in Lebensgefahr. Die Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde aber später in Münster festgenommen. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.