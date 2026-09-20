oe24
TV
E-Paper
Immo

Schwer verletzt

18-Jährige zündet Rollstuhlfahrer an

Ein älterer Mann im Rollstuhl schaut aus dem Fenster in einem Pflegeheimflur.
© Getty Images
Weil sie einen Mann im Rollstuhl angezündet haben soll, ist eine 18-Jährige in Nordrhein-Westfalen in Untersuchungshaft genommen worden.
OE24 auf Google bevorzugen

Gegen sie wird wegen versuchten Mordes ermittelt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen am Samstagabend mitteilten. Die junge Frau soll den 67-Jährigen, den sie flüchtig kannte, am Donnerstag in Hagen nach einem Streit mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt haben.

Auch interessant

20.000 Lazarett-Betten: Was hat Putin an der NATO-Grenze vor?

Kaiser Wiesn 2026: VIPs stürmen die Festzelte

Oktoberfest: Nach 4 Stunden gabs die erste Alkoholvergiftung

Passanten löschten das Feuer und verständigten die Polizei. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht, er schwebt in Lebensgefahr. Die Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde aber später in Münster festgenommen. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Frau nach Rosen-Geschenk mit Quecksilber vergiftet

Fünfjähriger stürzte in schmalen Rohrschacht

Münchens Bürgermeister muss Wiesn-Umzug abbrechen

Wegen Maut: CSU-Politiker vor Gericht

"Wenn die AfD gewinnt, ist Europa vorbei"

Merz-Krisengipfel tagt schon

Diese Erklärung gab Merz ab

Merz-Absturz: Das sagt Kickl

Weidel: "Haben CDU als Volkspartei verdrängt!“

Deutsche Schicksals-Wahlen für Merz