Wiesn-Besucher hängen kopfüber in Fahrgeschäft fest

Zum Auftakt des Oktoberfests kam es bei einem Fahrgeschäft zu einem Schreckmoment. Zudem verzeichnete die Aicher Ambulanz bereits hunderte Versorgungen auf dem Festgelände.

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Am Auftakttag des Oktoberfests mussten Insassen eines Fahrgeschäfts laut der Aicher Ambulanz fünf Minuten lang kopfüber verharren. Welches Attraktionsgerät von dem Vorfall betroffen war, blieb ungenannt. Als die Rettungskräfte der Sanität zusammen mit der Polizei und der Feuerwehr vor Ort eintrafen, befanden sich die betroffenen Personen bereits wieder wohlbehalten am Boden außerhalb des Geräts.

Leichte Beschwerden nach Zwischenfall

Einige Jugendliche klagten im Anschluss an das Ereignis über leichten Schwindel sowie Probleme mit dem Kreislauf. Nach einer kurzen medizinischen Begutachtung durch das Einsatzpersonal vor Ort konnten sämtliche Beteiligten ihren Weg auf dem Festgelände eigenständig fortsetzen.

Hunderte Einsätze für Sanitätsdienst

Neben diesem Vorfall hatten die Einsatzkräfte der Aicher Ambulanz gut zu tun. Bis zum Abend um 19:30 Uhr fielen bereits 450 medizinische Versorgungen an. Davon mussten 100 Patientinnen und Patienten per Trage direkt in die Sanitätswache transportiert werden.

Statistik der häufigsten Versorgungen

Das Einsatz-Ranking der Aicher Ambulanz führt Kreislaufprobleme wie Synkopen oder Kollapse auf dem ersten Platz an. Dahinter folgen Alkoholintoxikationen auf dem zweiten Rang sowie chirurgische Verletzungen an den Extremitäten, etwa Schnittwunden, an dritter Stelle.