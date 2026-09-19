"Magazin Royale"
ZDF beendet Show von Jan Böhmermann
Nach mehr als sechs Jahren im Hauptprogramm und 187 Sendungen soll die letzte Folge von "ZDF Magazin Royale" am 18. Dezember 2026 laufen. Zugleich erklärte das ZDF, man befinde sich in "guten Gesprächen" mit Jan Böhmermann über ein mögliches neues Show-Konzept. Über das Ergebnis wolle der Sender zu gegebener Zeit informieren.
Böhmermann begründete den Schritt mit dem Satz: "Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen." Inhaltliche Details einer Nachfolgesendung nannte weder er noch das ZDF. ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke sagte, das Magazin stoße mit einer Mischung aus Satire und Investigation regelmäßig öffentliche Diskurse an und sei preisgekrönt. Man würde sich freuen, die Zusammenarbeit fortzusetzen und "gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen".
Auch Live-Tournee abgesagt
Ebenfalls abgesagt wurde eine für Anfang 2027 geplante Live-Tournee mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Sollte es zu einer neuen Zusammenarbeit kommen, wäre nach Branchenberichten ein Start eher ab Sommer 2027 denkbar. Das bleibt vorerst offen. Der 2025 verlängerte Vertrag läuft zum Jahresende aus. Eine Einigung auf ein neues Konzept ist damit möglich, aber nicht beschlossen.
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