Heftige Symptome
Rückruf: Noroviren in Asia-Snack gefunden
Gefrorene Austern sind für viele Menschen eine besondere Zutat in der Küche zu Hause oder ein Snack für Feinschmecker im Tiefkühlfach. Wer diese Meeresfrüchte vor kurzem gekauft hat, sollte die Verpackung aufmerksam überprüfen. Ein aktueller Rückruf betrifft ein gängiges Produkt, in welchem Krankheitserreger festgestellt wurden, die nach dem Verzehr gesundheitliche Folgen nach sich ziehen können.
Rückruf betrifft Surasang Frozen Oysters
Die Orient Master GmbH ruft konkret das Produkt "Gefrorene Austern, 226 Gramm, Surasang Frozen Oysters (I:Q:F:) Huitre Congelee" von Go Asia zurück. Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) auf lebensmittelwarnung.de informiert, wurden in der Ware Noroviren der Genogruppe II nachgewiesen. Es wird dringend davon abgeraten, die Austern zu verzehren.
Fast alle Bundesländer vom Rückruf betroffen
Verkauft wurden die betroffenen Meeresfrüchte in weiten Teilen des Vertriebsgebiets von Go Asia. Nach aktuellem Stand betrifft dies fast alle Bundesländer. Ausgenommen von der Warnung sind einzig Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Schleswig-Holstein.
Mögliche Symptome nach einer Norovirus-Infektion
Das BVL warnt eindringlich vor den Folgen, die nach einer Infektion drohen. Eine Norovirus-Erkrankung äußert sich typischerweise zehn bis 50 Stunden nach der Ansteckung durch schwallartiges Erbrechen und plötzlich auftretenden, heftigen Durchfall. Gelegentlich kommt es auch zu Fieber. Die Beschwerden klingen meist nach wenigen Tagen von selbst wieder ab, jedoch drohen besonders Kleinkindern, älteren Menschen und geschwächten Personen schwerwiegende Folgen.
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