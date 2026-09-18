HIGHLIGHTS am Samstag

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Krimi-Komödie: »Guglhupfgeschwader« mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz

Humor. Der Eberhofer Franz ist jetzt schon zehn Jahre Dorfgendarm in Niederkaltenkirchen. Seine Oma bäckt für die Jubiläumsfeier bereits einen Guglhupf nach dem anderen. Da wird ein Brandanschlag auf Lotto-Ottos Trafik verübt, dem dessen Mutter zum Opfer fällt. Kurzerhand bringt Eberhofer den Lotto-Otto bei seinem Kumpel Rudi in München unter, wo er dessen esoterische Freundin Theresa kennenlernt. Als der Lotto-Otto türmt, muss der Eberhofer die Verfolgung zu dritt starten. Theresa will ihren Rudi nämlich unbedingt begleiten.

ORF 1

20.15 UHR

. © Hersteller

Action-Film: »Godzilla« mit Aaron Taylor-Johnson & Ken Watanabe

'Godzilla', Der in einem Atomkraftwerk beschäftigte Amerikaner Joe Brody hat bei einem nuklearen Zwischenfall vor 15 Jahren seine Frau Sandra verloren. Immer noch zweifelt er daran, dass ein Erdbeben auslösende Ursache gewesen sein soll. Als ihn sein Sohn Ford besucht, um ihn zur Heimkehr in die USA zu bewegen, überredet Joe ihn, noch einmal in die Todeszone vorzudringen. Dort erwarten sie zwei gigantische Monster, die von der Armee in Schach gehalten werden. Als diese ausbrechen, ist die ganze Welt in Gefahr. Der japanische Soldat Ichiro Serizawa kennt nur eine Rettung: Urzeitechse Godzilla! SENDUNG: ORF eins - DO - 07.06.2018 - 20:15 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Telemünchen/Warner. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606 © ORF

Thriller. Vor 15 Jahren wurde ein Atomkraftwerk auf den Philippinen zerstört. Dabei kam die Mutter von Lieutenant Ford Brody ums Leben. Sein Vater Joe hat nie geglaubt, dass ein Erdbeben die Ursache war. Im Jahr 2014 begeben sich Joe und Ford ins Sperrgebiet und werden Zeuge, wie ein prähistorisches Monster erwacht. Das Militär will das Monster aufs offene Meer locken und mit einem Atomsprengkörper töten.

VOX

20.15 UHR

Krimireihe: »Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod«

ARD/SR DER SAARLAND-KRIMI: BRUDER, LIEBE, TOD, am Donnerstag (30.04.26) um 20:15 Uhr im ERSTEN. Tayfun Can (Aram Arami), Sozialarbeiter und ehemaliger Kollege von Kriminalhauptkommissarin Elisa Santori (Olga von Luckwald). © SR/Manuela Meyer, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SR-Sendung bei Nennung 'Bild: SR/Manuela Meyer' (S2). SR-Unternehmenskommunikation, Tel: 0681/602-2042 oder -2043, Fax: -2049, Unternehmenskommunikation@sr.de © SR/Manuela Meyer

Spannung. Nach einem traumatischen Einsatz mit tödlichem Ausgang wechselt Kriminalhauptkommissar Tayfun Can vom Polizeidienst in die Sozialarbeit, wo er straffällige Jugendliche im gastronomischen Projekt "Kleine Freiheit" betreut. Als sein jüngerer Bruder Momo des Mordes an einem jungen Italiener verdächtigt wird, beginnt Tayfun heimlich zu ermitteln