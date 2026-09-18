HIGHLIGHTS am Samstag
Krimi-Komödie: »Guglhupfgeschwader« mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz
Humor. Der Eberhofer Franz ist jetzt schon zehn Jahre Dorfgendarm in Niederkaltenkirchen. Seine Oma bäckt für die Jubiläumsfeier bereits einen Guglhupf nach dem anderen. Da wird ein Brandanschlag auf Lotto-Ottos Trafik verübt, dem dessen Mutter zum Opfer fällt. Kurzerhand bringt Eberhofer den Lotto-Otto bei seinem Kumpel Rudi in München unter, wo er dessen esoterische Freundin Theresa kennenlernt. Als der Lotto-Otto türmt, muss der Eberhofer die Verfolgung zu dritt starten. Theresa will ihren Rudi nämlich unbedingt begleiten.
20.15 UHR
Action-Film: »Godzilla« mit Aaron Taylor-Johnson & Ken Watanabe
Thriller. Vor 15 Jahren wurde ein Atomkraftwerk auf den Philippinen zerstört. Dabei kam die Mutter von Lieutenant Ford Brody ums Leben. Sein Vater Joe hat nie geglaubt, dass ein Erdbeben die Ursache war. Im Jahr 2014 begeben sich Joe und Ford ins Sperrgebiet und werden Zeuge, wie ein prähistorisches Monster erwacht. Das Militär will das Monster aufs offene Meer locken und mit einem Atomsprengkörper töten.
20.15 UHR
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Krimireihe: »Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod«
Spannung. Nach einem traumatischen Einsatz mit tödlichem Ausgang wechselt Kriminalhauptkommissar Tayfun Can vom Polizeidienst in die Sozialarbeit, wo er straffällige Jugendliche im gastronomischen Projekt "Kleine Freiheit" betreut. Als sein jüngerer Bruder Momo des Mordes an einem jungen Italiener verdächtigt wird, beginnt Tayfun heimlich zu ermitteln
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