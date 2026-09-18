Die Streaming-Highlights der Woche

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Oscargekröntes Drama: »Hamnet« mit Jessie Buckley & Paul Mescal

Schicksalsschlag. "Hamnet" erzählt die bewegende Geschichte eines familiären Schicksalsschlags, der William Shakespeare zu seinem zeitlosen Meisterwerk inspirierte.

19.9.

FILM

Packendes Abenteuer: »Dirty Angels« mit Eva Green

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Spannung. Bond-Girl Eva Green auf Undercover-Mission im Mittleren Osten: Eine Soldatin und ihre Truppe sollen als Hilfsorganisation getarnt entführte Schülerinnen befreien.

25.9.

FILM

Reality: 2. Staffel von »Yeliz & Jimi: We are Family?!«

. © Hersteller

Zwischen Neuanfängen und Patchwork-Drama – Herzlich Willkommen zurück bei der Familie Koc/Ochsenknecht.

22.9.

SERIE

True-Crime-Doku: 2. Staffel von »Philly Homicide«

. © Hersteller

Philadelphia. Polizeiermittler berichten von ihren schockierenden Mordfällen: vom ersten Eindruck am Tatort über entscheidende Spuren bis hin zur Festnahme des Täters.