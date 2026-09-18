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Ein Mann und eine Frau sitzen eng umschlungen in einem grünen, bewachsenen Wald.
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Oscargekröntes Drama: »Hamnet« mit Jessie Buckley & Paul Mescal

Schicksalsschlag. "Hamnet" erzählt die bewegende Geschichte eines familiären Schicksalsschlags, der William Shakespeare zu seinem zeitlosen Meisterwerk inspirierte.

19.9.
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Packendes Abenteuer: »Dirty Angels« mit Eva Green

Frau mit Gewehr in militärischer Kleidung steht im Rauch, umgeben von kleinen Bildfragmenten.
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Spannung. Bond-Girl Eva Green auf Undercover-Mission im Mittleren Osten: Eine Soldatin und ihre Truppe sollen als Hilfsorganisation getarnt entführte Schülerinnen befreien.

25.9.
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Reality: 2. Staffel von »Yeliz & Jimi: We are Family?!«

Ein Mann trägt eine Frau und ein Kind vor blauem Hintergrund mit dem Titel "Yeliz & Jimi".
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Zwischen Neuanfängen und Patchwork-Drama – Herzlich Willkommen zurück bei der Familie Koc/Ochsenknecht.

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True-Crime-Doku: 2. Staffel von »Philly Homicide«

Eine gesprungene Freiheitsglocke mit Polizei-Lichtern über dem Text „Philly Homicide“.
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Philadelphia. Polizeiermittler berichten von ihren schockierenden Mordfällen: vom ersten Eindruck am Tatort über entscheidende Spuren bis hin zur Festnahme des Täters.

21.9.
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