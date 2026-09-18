oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

NETFLIX

Zwei Männer in Raumanzügen vor einem runden Portal mit dem Schriftzug "Mickey 17".
© Hersteller
Die Streaming-Highlights der Woche
OE24 auf Google bevorzugen

Sci-Fi-Film: »Mickey 17« mit Robert Pattison

Komödie. Verzweifelt, der Erde zu entkommen, meldet sich Mickey Barnes als Expendable auf eine Weltraumkolonie-Reise, nimmt riskante Missionen an – und stirbt immer wieder.

21.9.
FILM

Spannendes Drama: »Unabomber« mit Russell Crowe

Ein junger Mann ist an einen Lügendetektor gefesselt, während ein älterer Mann daneben steht.
. © Hersteller

Packend. In diesem Drama nach wahren Ereignissen wird Ted Kaczynskis Weg vom Harvard-Wunderkind und Testobjekt zum berüchtigten, vom FBI gejagten Unabomber nacherzählt.

25.9.
FILM

Auch interessant

Wie bei Teichtmeister: Muss Gunkl nie in Haft?

SPÖ-Krise: Bures will in Parteisitzung Tacheles reden

oe24-Spritpreis-Check: Wo Sie am günstigsten tanken

Action-Komödie: »Mr. No Pain« mit einem schmerzbefreiten Jack Quaid

Zerbrochenes Glas mit einem Mann, der von mehreren Händen mit Werkzeugen bedroht wird.
. © Hersteller

Abenteuer. Nathan muss seinen Schwarm Sherry vor Geiselnehmern retten. Gut, dass der Mann wegen eines Gendefekts keine Schmerzen spürt.

20.9.
FILM

Comedyserie: »A Different World« mit Maleah Joi Moon & Jada Pinkett Smith

Sieben junge Erwachsene sitzen lachend zusammen auf einem Sofa und posieren für ein Gruppenfoto.
. © Hersteller

Romantik. Eine Erstsemesterin balanciert Studium, Liebe und Familienerbe an einem Schwarzen College.

24.9.
SERIE

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

DISNEY+

»Starnacht aus der Wachau«

Taxilenker in Wien-Simmering überfallen

Feuer-Crash in Wien: Nun auch drittes Opfer (16) im Spital gestorben

HIGHLIGHTS am Samstag

Luxusauto-Sammler schießt heftig gegen neuen Elektro-Ferrari

Keiner arbeitet so viel wie wir

Nicolas Cage möchte gelassener werden

Musik-Show: »The Voice of Germany: Blind Audition«

HIGHLIGHTS am Sonntag