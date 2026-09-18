Die Streaming-Highlights der Woche

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Sci-Fi-Film: »Mickey 17« mit Robert Pattison

Komödie. Verzweifelt, der Erde zu entkommen, meldet sich Mickey Barnes als Expendable auf eine Weltraumkolonie-Reise, nimmt riskante Missionen an – und stirbt immer wieder.

21.9.

FILM

Spannendes Drama: »Unabomber« mit Russell Crowe

. © Hersteller

Packend. In diesem Drama nach wahren Ereignissen wird Ted Kaczynskis Weg vom Harvard-Wunderkind und Testobjekt zum berüchtigten, vom FBI gejagten Unabomber nacherzählt.

25.9.

FILM

Action-Komödie: »Mr. No Pain« mit einem schmerzbefreiten Jack Quaid

. © Hersteller

Abenteuer. Nathan muss seinen Schwarm Sherry vor Geiselnehmern retten. Gut, dass der Mann wegen eines Gendefekts keine Schmerzen spürt.

20.9.

FILM

Comedyserie: »A Different World« mit Maleah Joi Moon & Jada Pinkett Smith

. © Hersteller

Romantik. Eine Erstsemesterin balanciert Studium, Liebe und Familienerbe an einem Schwarzen College.