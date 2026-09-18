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Sci-Fi-Film: »Mickey 17« mit Robert Pattison
Komödie. Verzweifelt, der Erde zu entkommen, meldet sich Mickey Barnes als Expendable auf eine Weltraumkolonie-Reise, nimmt riskante Missionen an – und stirbt immer wieder.
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Spannendes Drama: »Unabomber« mit Russell Crowe
Packend. In diesem Drama nach wahren Ereignissen wird Ted Kaczynskis Weg vom Harvard-Wunderkind und Testobjekt zum berüchtigten, vom FBI gejagten Unabomber nacherzählt.
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Action-Komödie: »Mr. No Pain« mit einem schmerzbefreiten Jack Quaid
Abenteuer. Nathan muss seinen Schwarm Sherry vor Geiselnehmern retten. Gut, dass der Mann wegen eines Gendefekts keine Schmerzen spürt.
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Comedyserie: »A Different World« mit Maleah Joi Moon & Jada Pinkett Smith
Romantik. Eine Erstsemesterin balanciert Studium, Liebe und Familienerbe an einem Schwarzen College.
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