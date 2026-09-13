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Die Kino-Highlights der Woche

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Fünf bewaffnete Personen posieren vor einem blutroten Hintergrund mit Monsterstruktur.
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Die Kino-Neuerscheinungen im Überblick.
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Neu. Von bewegenden Dramen bis zu mitreißenden Komödien bringt die neue Kinowoche genau die richtige Mischung auf die große Leinwand.

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Horror-Film: Neuinterpretation von "Resident Evil" mit Paul Walter Hauser & Austin Abrams

Spannung. Im Zentrum der Geschichte steht der gewöhnliche Kurierfahrer Bryan, gespielt von Austin Abrams. Sein Alltag nimmt eine verhängnisvolle Wende, als er einen scheinbar harmlosen Routineauftrag übernimmt: den Transport eines mysteriösen, hochisolierten biomedizinischen Pakets. Was als gewöhnliche Schicht beginnt, verwandelt sich binnen kürzester Zeit in ein absolutes Szenario des Grauens. Gefangen in einer düsteren Spirale aus Panik und Überlebenskampf gibt es für Bryan in dieser bitterkalten Nacht keinen Ausweg mehr – denn der entfesselte Horror kennt kein Erbarmen und droht alles um ihn herum rücktsichtslos zu verschlingen.

Fünf bewaffnete Personen posieren vor einem blutroten Hintergrund mit Monsterstruktur.
. © Hersteller
16.09.
Horror

Action-Thriller: "Runner" mit Owen Wilson

Komödie. Der ehemalige Elitesoldat Hank und der Medizinkurier Ben sollen ein lebensrettendes Organ für ein krankes Mädchen an die australische Gold Coast bringen. Als ein skrupelloser Verbrecherboss eine Killertruppe auf sie ansetzt, um die Fracht für den Schwarzmarkt zu stehlen, wird die Fahrt zu einem brutalen Wettlauf gegen die Zeit.

Zwei Männer stehen vor Flammen, ein Krankenwagen und ein explodierendes Auto im Hintergrund.
. © Hersteller
16.09.
Thriller

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