Highlights auf DISNEY+

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Vier Personen stehen vor Gefängniszellen; drei in Uniform, eine Frau in Zivil vorne.
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Französische Comedyserie: »Minimum Security« mit Audrey Lamy

Komödie. Mit festem Glauben an Resozialisierung leitet Corinne Maillard die Haftanstalt Chénoise. Zusammen mit ihrem Team trotzt sie täglich dem Anstaltschaos.

16.9.
FILM

Doku: »Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen«

Ein Abschleppwagen hilft einem LKW bei winterlichen Straßenverhältnissen im Schnee.
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Reality. Strenge Winter verwandeln norwegische Gebirgspässe in lebensgefährliche Straßen, auf denen spezialisierte Bergungsfahrer mit Mut und Einfallsreichtum verunglückte Fahrzeuge retten.

16.9.
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