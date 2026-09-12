Highlights auf DISNEY+

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Französische Comedyserie: »Minimum Security« mit Audrey Lamy
Komödie. Mit festem Glauben an Resozialisierung leitet Corinne Maillard die Haftanstalt Chénoise. Zusammen mit ihrem Team trotzt sie täglich dem Anstaltschaos.
16.9.
FILM
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Doku: »Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen«
Reality. Strenge Winter verwandeln norwegische Gebirgspässe in lebensgefährliche Straßen, auf denen spezialisierte Bergungsfahrer mit Mut und Einfallsreichtum verunglückte Fahrzeuge retten.
16.9.
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