Highlights auf DISNEY+

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Französische Comedyserie: »Minimum Security« mit Audrey Lamy

Komödie. Mit festem Glauben an Resozialisierung leitet Corinne Maillard die Haftanstalt Chénoise. Zusammen mit ihrem Team trotzt sie täglich dem Anstaltschaos.

16.9.

FILM

Doku: »Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen«

. © Hersteller

Reality. Strenge Winter verwandeln norwegische Gebirgspässe in lebensgefährliche Straßen, auf denen spezialisierte Bergungsfahrer mit Mut und Einfallsreichtum verunglückte Fahrzeuge retten.