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Koch-Show: »Grill den Henssler Sommer-Special«

Ein Mann in Kochjacke und eine Frau im gelben Blazer stehen lächelnd mit verschränkten Armen nebeneinander.
© Hersteller
Challenge: Barth fordert Henssler auf der Seebühne heraus.
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Herausforderung. Der deutsche Komiker Mario Barth tritt in einem Special gegen Steffen Henssler an. Unterstützung gibt es von Angela Finger-Erben zusammen mit Ilka Bessin. Der Koch-Coach für Mario Barth ist Ali Güngörmüs. Moderiert von Laura Wontorra stellen er sich dem kulinarischen Wettkampf auf der Magdeburger Seebühne. Die Jury entscheidet, wer die meisten Punkte und das Preisgeld für einen guten Zweck erhält.

VOX
20.15 UHR

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Ein Mann steht am Grill mit großer Flamme und kocht im Freien, Gemüse liegt im Korb daneben.
Mario Barth +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Mario Barth

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