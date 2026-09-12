Koch-Show: »Grill den Henssler Sommer-Special«

Challenge: Barth fordert Henssler auf der Seebühne heraus.

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Herausforderung. Der deutsche Komiker Mario Barth tritt in einem Special gegen Steffen Henssler an. Unterstützung gibt es von Angela Finger-Erben zusammen mit Ilka Bessin. Der Koch-Coach für Mario Barth ist Ali Güngörmüs. Moderiert von Laura Wontorra stellen er sich dem kulinarischen Wettkampf auf der Magdeburger Seebühne. Die Jury entscheidet, wer die meisten Punkte und das Preisgeld für einen guten Zweck erhält.

VOX

20.15 UHR