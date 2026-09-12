HIGHTLIGHTS am Samstag

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Krimireihe: »Der Geier - Freund oder Feind« mit Philipp Hochmair

Packend. Seit seinem Abschied von der Polizei gibt sich Lukas Geier ganz der Musik hin. Da reißt ihn der Anruf der ehemaligen Präsidentin des Verfassungsschutzes, Annemarie Pabst, aus seiner neuen Alltagsroutine. Der berüchtigte Auftragskiller ‚Der Chirurg’ will im Tausch gegen Insider-Informationen und die Enttarnung eines Maulwurfs innerhalb der Polizei mit neuer Identität abtauchen. Pabst stellt ein Team aus Geier, seiner früheren Schülerin Rebecca und Franziska Conte zusammen. Die drei sollen den ‚Chirurgen’ sicher unterbringen, ohne den Maulfwurf beim LKA aufzuschrecken. Ein gewagtes Unterfangen.

ORF 2

20.15 UHR

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Komödie: »Over & Out« mit Tschirner, Schwarz, Becker & Schmidt-Schaller

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Drama. Lea, Maja, Steffi und Toni haben sich als Kinder geschworen, ihre Hochzeiten unbedingt miteinander zu feiern. Inzwischen haben sich die vier Freundinnen aus den Augen verloren. Als Maja eine Botschaft schickt, dass sie in Italien heiratet, machen sich die drei auf den Weg. Statt einer Hochzeit erwartet sie eine Beerdigung und ein Auftrag. Begleitet von Majas Abschiedsvideo begeben sie sich auf einen turbulenten Roadtrip durch Italien, der ihre Freundschaft wiederaufleben lässt.

Sci-Fi-Film: »Lucy« mit Scarlett Johansson und Morgan Freeman

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Spannung. Amerikanerin Lucy (Scarlett Johansson) hat ein Problem: Chinesische Drogengangster haben ihr eine Packung Drogen in den Bauch operiert. Die platzt, die Droge kommt ins Blut und in Lucys Kopf rennt ein anderer Film ab: Sie hat grenzenlose Kräfte. Kann Professor Norman (Morgan Freeman) helfen? Luc Besson ist ganz in seinem Element und schickt Johansson auf eine knallbunte Tour de Force.