Austro-Star Valerie Pachner erhält deutschen Schauspiel-Preis

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Valerie Pachner ist beim Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Die 39-jährige Österreicherin erhielt den Preis für ihre Hauptrolle in Adrian Goigingers Spielfilm "Vier minus drei" über eine Frau, die ihren Mann und ihre Kinder bei einem Unfall verliert.

Valerie Pachner © Getty Images

Edin Hasanović (34) wurde für die Hauptrolle im ersten Fall "Dunkelheit" des neuen Frankfurter "Tatort"-Ermittlerduos geehrt. Der Preis wurde am Freitagabend in Berlin in acht Kategorien verliehen.