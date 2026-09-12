oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

"Vier minus drei"

Austro-Star Valerie Pachner erhält deutschen Schauspiel-Preis

Valerie Pachner
© Getty Images
OE24 auf Google bevorzugen

Valerie Pachner ist beim Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Die 39-jährige Österreicherin erhielt den Preis für ihre Hauptrolle in Adrian Goigingers Spielfilm "Vier minus drei" über eine Frau, die ihren Mann und ihre Kinder bei einem Unfall verliert.

Valerie Pachner
Valerie Pachner © Getty Images

Edin Hasanović (34) wurde für die Hauptrolle im ersten Fall "Dunkelheit" des neuen Frankfurter "Tatort"-Ermittlerduos geehrt. Der Preis wurde am Freitagabend in Berlin in acht Kategorien verliehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wolfgang Ambros zündet "pures" Wien-Doppelpack

Nico Santos: "Ziehe vor Helene Fischer meinen Hut"

Gary Oldman: "ER soll der neue Bond werden"

HIGHTLIGHTS am Samstag

Christina Stürmer: "Die KI macht mir Druck!"

Austro-Star Valerie Pachner erhält deutschen Schauspiel-Preis

Felix Kammerer glänzt im historischen Olympia-Epos "Adams Acht"

Christina Stürmer: Neustart mit Hochzeits-Einlage

Klassische Musik: »Last Night of The Proms 2026

Tote Hosen: Wien-Abschied mit Punk und Politik