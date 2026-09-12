Heißes Gerücht
Gary Oldman: "ER soll der neue Bond werden"
Der britische Schauspieler Gary Oldman wünscht sich seinen Serienkollegen Jack Lowden als neuen Filmagenten James Bond. Sein Partner aus der Spionageserie "Slow Horses" sei "jung, er ist maskulin, er ist unglaublich lustig, und ich glaube, das ist wichtig", sagte Oldman am Freitag beim internationalen Filmfestival von Toronto. Außerdem sei der 36-jährige Lowden Schotte - so wie der legendäre 007-Darsteller Sean Connery.
"Ein Teil des Rezepts für Bond ist, dass er ironisch sein und amüsiert wirken muss", sagte Schauspiel-Routinier Oldman weiter. "Und Jack Lowden hat diese Qualitäten."
Entscheidung über neuen Bond angeblich gefallen
Gerüchten zufolge ist die Entscheidung darüber gefallen, wer nach Daniel Craig den Geheimagenten James Bond auf der Leinwand verkörpern soll. Filmfans in aller Welt fiebern dieser Casting-Entscheidung schon seit geraumer Zeit entgegen. In den vergangenen Monaten hatten viele Namen die Runde gemacht, darunter Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi und Kingsley Ben-Adir.
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Seit dem letzten Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" aus dem Jahr 2021 hat das Filmstudio Amazon MGM die künstlerische Kontrolle über die Agentenfilm-Reihe übernommen. Beim nächsten Film wird der Kanadier Denis Villeneuve ("Dune") Regie führen, das Drehbuch kommt von "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight.
Die beliebten James-Bond-Filme, die auf den Romanen von Ian Fleming basieren, haben seit ihrem Debüt im Jahr 1962 weltweit insgesamt mehr als sieben Milliarden Dollar (rund sechs Milliarden Euro) an den Kinokassen eingespielt.
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