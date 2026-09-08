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Reynolds & Branagh

Action-Hit "Mayday"  weltweit Platz 1

Kenneth Branagh und Ryan Reynolds in "Mayday"
© Hersteller
Der neue Actionkracher mit Ryan Reynolds stürmt die Streaming-Spitze: Die Buddy-Komödie "Mayday" begeistert das Publikum in über 100 Ländern auf Apple TV.
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Nach Erfolgen wie der "Deadpool"-Trilogie hat der 49-jährige Kanadier Ryan Reynolds seine Nische in Hollywoods Actionkomödien gefunden. Nun hat sich der Schauspieler für die neue Buddy-Actionkomödie "Mayday" mit dem Duo John Francis Daley und Jonathan Goldstein zusammengetan, die bereits für Filme wie "Game Night" sowie "Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben" verantwortlich waren. Nach der exklusiven Veröffentlichung auf Apple TV eroberte die Produktion laut "Flixpatrol" direkt in über 100 Ländern die Spitze der Streaming-Charts.

Mayday
Mayday © Hersteller

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Spannende Geschichte im Kalten Krieg

Kenneth Branagh und Ryan Reynolds in "Mayday"
Kenneth Branagh und Ryan Reynolds in "Mayday" © Hersteller

Der Film bedient stark die Retro-Nostalgie der Gen X und der Millennials. Die Handlung spielt im Jahr 1987 während des Kalten Krieges zwischen dem von den USA angeführten Westen und der Sowjetunion. Der draufgängerische Kampfpilot Troy "Assassin" Kelly stürzt mit seinem Lockheed SR-71 Blackbird über russischem Territorium ab und gilt der Führung der UdSSR als perfekte Geisel. Um zu entkommen, muss Kelly so schnell wie möglich die Grenze passieren. Unerwartete Hilfe erhält er dabei ausgerechnet vom Ex-KGB-Agenten Nikolai Ustinov, gespielt von Kenneth Branagh.

Namhafte Besetzung für den Blockbuster

Kenneth Branagh in "Mayday"
Kenneth Branagh in "Mayday" © Hersteller

Neben Ryan Reynolds und Kenneth Branagh gehören unter anderem David Morse, Maria Bakalova, Marcin Dorocinski sowie Clark Johnson zur Besetzung des Actionfilms. Mit der exklusiven Veröffentlichung auf Apple TV steht die Produktion den Abonnenten des Streaming-Dienstes zur Verfügung.

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