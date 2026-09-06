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Neuer Oscar-Boost für Austro-Film "Rose"

Ein Mann spricht auf einer Pressekonferenz der Berlinale und hält einen Gegenstand in die Luft.
© Getty Images
Festival des deutschen Films kürt "Rose" zum besten Film. Schwarz-Weiß-Film von Markus Schleinzer ist auch Österreichs Kandidat für den Auslandsoscar 2027 -
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Das Historiendrama "Rose" von Markus Schleinzer, das Österreich kürzlich ins Rennen um den Auslandsoscar 2027 geschickt hat, ist beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen zum besten Film gekürt worden. In dem Schwarz-Weiß-Film spielt Sandra Hüller die Hauptfigur: eine Frau, die sich im Dreißigjährigen Krieg als Soldat ausgibt. Dafür bekam sie bei der Berlinale im Februar den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung.

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Sandra Hüller, Markus Schleinzer and Caro Braun bei der "Rose" Premiere in Berlin. © Corbis via Getty Images

Das ist unser Oscar-Film:

Die Fachjury in Ludwigshafen begründete ihre Wahl so: Formal perfekt durchkomponiert, getragen von einer fantastischen schauspielerischen Leistung und jenseits vordergründiger, tagesaktueller Fragen erzähle der Film eindrücklich vom Kampf einer Frau mit gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen.

Das Festival gilt als Ideenbörse und wichtiger Branchentreff - und als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale. Die Filmschau auf einer Insel im Rhein an der Grenze zu Baden-Württemberg endet am Sonntag. Insgesamt präsentierten sich 74 Produktionen inklusive Kinderfilmen. In diesem Jahr erhielten Annette Frier, Christian Berkel und Christian Redl bereits Einzelpreise für Schauspielkunst. Regisseur Volker Schlöndorff ("Die Blechtrommel") wurde mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet.

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