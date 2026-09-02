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Gewinn: oe24 bringt Sie zum Kino-Hit "Runner"

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Männer stehen vor brennenden Autos und Explosionen, einer hält eine Pistole.
© Einhorn-Film
Das Gewinnspiel endet am 9. September um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!
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Als "Reacher" sorgt Alan Ritchson seit 2022 für Streaming-Quoten. Aktuell mit der vierten Staffel auf Amazon Prime, die am 16. September mit der Folge "Cut" ihr Staffel-Finale feiert. Ab 17. September mischt Ritchson dann auch unsere Kinos auf. Mit dem Action-Hit "Runner", wo er gemeinsam mit "Hochzeits Crasher"-Star Owen Wilson in eine mörderische Verfolgungsjagd gerät.

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Ein Mann wird von einer Gang mit Baseballschlägern in einer Straßenszene attackiert.
"Runner" leifert 96 Minuten Kino-Action. © Einhorn-Film
Muskulöser Mann mit blutverschmiertem Gesicht und Shirt steht im Freien und wirkt angespannt.
"Reacher"-Star Alan Ritchson lässt in "Runner" die Muskeln spielen. © Einhorn-Film

"Runner" verspricht unter der Regie des Weltklasse-Stuntman Scott Waugh 96 Minuten lang Hochspannung. Der ehemalige Elitesoldat Hank Malone (Alan Ritchson) soll gemeinsam mit dem medizinischen Kurier Ben (Owen Wilson) ein überlebenswichtiges Organ für ein todkrankes, siebenjähriges Mädchen transportieren. Nur hat es auch der skrupellose Gangsterboss Damián Zaldívar (Rodrigo Santoro) auf die wertvolle Fracht abgesehen und schickt deshalb seine brutale Gang los, und die wertvolle Spenderleber in ihre Gewalt zu bringen.

Ein Mann bedroht einen anderen Mann, der an einen Stuhl gefesselt ist, mit einer Schere.
Gangsterboss Zaldívar ist nicht zimperlich. © Einhorn-Film

Die Kuriere Hank und Ben geraten plötzlich in einen gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit. Rasante Verfolgungsjagden an der Gold Coast und in Brisbane inklusive. Dabei wird Hank jedoch nicht nur vom mörderischen Kartell, sondern auch noch von den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit gejagt.

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