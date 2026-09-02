Filmfestspiele
Auftakt in Venedig mit Clooney und Wirbel
"Trainspotting"-Star Danny Boyle eröffnet heute mit dem Thriller "Ink" die 83. Filmfestspiele in Venedig. Guy Pearce übernimmt dabei die Hauptrolle von Medienmogul Ruppert Murdoch und eröffnet an der Seite von Claire Foy auch gleich den Starreigen am Lido. Denn bis zum 12.September werden nun auch Penélope Cruz, Dakota Johnson, Robert Pattinson, Sam Rockwell, John Malkovich, Javier Barden, Alicia Vikander, Susan Sarandon, Rooney Mara, Pamela Anderson oder Nick Nolte in Venedig erwartet. George Clooney ja sowieso. Der wird schon heute mit dem "Ehren-Löwen" für das Lebenswerk ausgezeichnet.
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Unter dem Jury-Vorsitz von Maggie Gyllenhaal rittern 20 Wettbewerbsfilme von u.a. Werner Herzog („Bucking Fastard“), Lance Oppenheim („Primetime“), Casey Affleck („Company“) oder Florian Zeller („Bunker“) um die weiteren begehrten "Löwen". Der Auftakt für die Oscar-Saison! Österreich ist heuer "nur" im "Orizzonti"-Wettbewerb dabei. Mit dem AIDS-Drama "Eklipse" von Manuel Wetscher.
Für Aufregung sorgte der Wirbel um die Jury-Pressekonferenz. Diese wurde zunächst aus Scheu vor zu politischen Fragen abgesagt, soll nun aber dennoch stattfinden. Ebenso wie die erste Red-Carpet-Show von Oasis nach jahrelangem Streit. Noel und Liam Gallagher bringen ja am Samstag (5. 9.) ihre Doku „Don’t Look Back In Anger" zur Weltpremiere. Jetten dafür sogar sogar gemeinsam an den Lido.
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