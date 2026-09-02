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Filmfestspiele

Auftakt in Venedig mit Clooney und Wirbel

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Mann im Anzug winkt von einem Boot, im Hintergrund unscharfe Natur.
© Mondadori Portfolio via Getty Im
Heute starten die 83. Filmfestspiele von Venedig. Bis zum 12. September nehmen Dutzende Hollywood-Stars wie Penélope Cruz, Robert Pattinson oder Pamela Anderson und 20 Wettbewerbsfilme Kurs an den Lido. Am Samstag kommen Oasis!
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"Trainspotting"-Star Danny Boyle eröffnet heute mit dem Thriller "Ink" die 83. Filmfestspiele in Venedig. Guy Pearce übernimmt dabei die Hauptrolle von Medienmogul Ruppert Murdoch und eröffnet an der Seite von Claire Foy auch gleich den Starreigen am Lido. Denn bis zum 12.September werden nun auch Penélope Cruz, Dakota Johnson, Robert Pattinson, Sam Rockwell, John Malkovich, Javier Barden, Alicia Vikander, Susan Sarandon, Rooney Mara, Pamela Anderson oder Nick Nolte in Venedig erwartet. George Clooney ja sowieso. Der wird schon heute mit dem "Ehren-Löwen" für das Lebenswerk ausgezeichnet.

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Eine Frau und ein Mann posieren lächelnd im Freien, beide tragen dunkle Anzüge.
Greta Scarano und Festival Präsident Alberto Barbera starteten den Starreigen der 83. Filmfestspiele in Venedig. © EPA
Ein Mann mit Brille spricht auf einer Bühne und hält ein Mikrofon vor blauem Hintergrund.
Danny Boyle liefert den Eröffnungs-Film "Ink". © WireImage
Frau in schwarzem Kleid mit Sonnenbrille steht vor dem Eingang eines Filmfestivals.
Maggie Gyllenhaal übernimmt den Jury-Vorsitz. © Getty Images

Unter dem Jury-Vorsitz von Maggie Gyllenhaal rittern 20 Wettbewerbsfilme von u.a. Werner Herzog („Bucking Fastard“), Lance Oppenheim („Primetime“), Casey Affleck („Company“) oder Florian Zeller („Bunker“) um die weiteren begehrten "Löwen". Der Auftakt für die Oscar-Saison! Österreich ist heuer "nur" im "Orizzonti"-Wettbewerb dabei. Mit dem AIDS-Drama "Eklipse" von Manuel Wetscher.

Zwei Männer stehen nebeneinander vor hellem Hintergrund, beide schauen ernst in die Kamera.
Liam und Noel Gallagher bringen am 5. September ihre Oasis-Doku zur Weltpremiere. © Simon Emmett

Für Aufregung sorgte der Wirbel um die Jury-Pressekonferenz. Diese wurde zunächst aus  Scheu vor zu politischen Fragen abgesagt, soll nun aber dennoch stattfinden. Ebenso wie die erste Red-Carpet-Show von Oasis nach jahrelangem Streit. Noel und Liam Gallagher bringen ja am Samstag (5. 9.) ihre Doku „Don’t Look Back In Anger" zur Weltpremiere. Jetten dafür sogar sogar gemeinsam an den Lido.

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