Nach Oberösterreich zieht nun auch Kärnten die Notbremse im allzu laxen Umgang mit den Anti-Corona-Maßnahmen.

Wo man auch hinschaut in Österreich: Die Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf Covid-19 werden nur mehr sehr sporadisch eingehalten. Wozu das führt, hat sich zuletzt drastisch in Oberösterreich gezeigt, wo die Infektionszahlen sprunghaft angestiegen sind (450 Kranke) und die Maskenpflicht wieder eingeführt wurde.

Flanieren an Strandpromenade nur mit Maske

Als zweites Bundesland ergreift nun Kärnten Maßnahmen gegen die sinkende Moral bei der Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen. Die Landesregierung hat am Mittwoch eine zeitlich und örtlich begrenzte Maskenpflicht für Tourismus-Hotspots angekündigt.

Die Verordnung, die gerade ausgearbeitet wird, soll mit Freitag in Kraft treten. In Velden aber auch an anderen Orten am Wörthersee, Faaker See oder Klopeiner See , muss dann von 21. bis 2.00 Uhr im öffentlichen Raum ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Eindringliche Appelle hätten nicht ausgereicht, um Menschenansammlungen, in denen nicht auf Abstands- und Hygienemaßnahmen geachtet werde, zu verhindern, sagte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Er betonte, dass es sich um eine Präventivmaßnahme handle. „Velden soll nicht zum Sommer-Ischgl werden.“

Noch keine Maßnahmen im Rest Österreichs geplant

Ab heute gelten in ganz Oberösterreich wieder verschärfte Maskenregeln. Beim Betreten von Geschäften, Lokalen und Dienstleistungsbetrieben muss ein MNS getragen werden. Dasselbe gilt für die Beschäftigten. Auch auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes wird wieder eindringlich gepocht. Als zusätzliche Maßnahme kann sich Landeshauptmann Thomas Stelzer eine Gastregistrierung in Lokalen nach bayerischem Vorbild vorstellen.

Außer in Kärnten und Oberösterreich hat kein weiteres Bundesland zurzeit eine Maßnahmenverschärfung angekündigt. In Wien wird lediglich der Ruf nach einer stärkeren Kontrolle der Maskenpflicht in Öffis laut.

An diesen Seen gilt jetzt Maskenpflicht:

Wörthersee (Ktn)

Faaker See (Ktn.)

Klopeiner See (Ktn.)

Traunsee (OÖ)

Wolfgangsee (OÖ)

Hallstätter See (OÖ)

Attersee (OÖ)